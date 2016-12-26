Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сын президента Белоруссии дал первое в своей жизни интервью журналисту из Приморья
11-летний Евгений Гришин из Артема разведал все секреты семьи Лукашенко
12-летний сын президента Белоруссии Николай ЛУКАШЕНКО дал первое в своей жизни интервью 11-летнему журналисту из Артема Евгению ГРИШИНУ, автору YouTube-канала «Вести Артемовск». Юный корреспондент посетил дружественную нам страну по приглашению государственного телеканала «Беларусь 1» после того как признался, что мечтает взять интервью у сына президента.
Женя уже более года снимает собственные выпуски телепередач, а в будущем всерьез планирует заняться журналистикой.
Во время визита приморец посетил жилую резиденцию белорусского президента Дрозды, где Коля Лукашенко показал ему свой дом. На семейной ферме гостеприимный хозяин научил Женю доить корову и ухаживать за кроликам
На вопрос юнкора - собирается ли Николай Лукашенко становится преемником своего отца на посту президента страны - он признался, что не слишком хочет такой судьбы, поскольку жизнь главы государства переполнена работой и очень тяжела. Зато 12-летний Коля всерьез подумывает о том, чтобы в будущем стать врачом либо избрать карьеру военного.
Гришин также посетил школу в Острошицком городке, где учится Николай Лукашенко, и хоккейную тренировку. Во время тренировки на арене появился и президент Белоруссии. Он пообщался с Женей и дал ему несколько хоккейных уроков.
В конце визита Александр Лукашенко и его сын сделали Жене Гришину подарок, о котором юный журналист давно мечтал - профессиональную видеокамеру.
Гришин также посетил школу в Острошицком городке, где учится Николай Лукашенко, и хоккейную тренировку. Во время тренировки на арене появился и президент Белоруссии. Он пообщался с Женей и дал ему несколько хоккейных уроков.
Досье «Золотого Рога»: Артемовский - бывший поселок городского типа, подчинявшийся администрации города Артема. В 2004, наравне с поселками Заводской и Угловое, был упразднен и вошел непосредственно в состав Артема.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Сын президента Белоруссии дал первое в своей жизни интервью журналисту из Приморья
- "Единая Россия" открестилась от бывшего вице-губернатора Сидоренко
- В Приморье китайцы помогут построить один из крупнейших в России химических заводов
- Компания "Ратимир" будет кормить Японию
- Работники "Примтеплоэнерго" требуют отставки гендиректора
- Собирать плату за ОДН с 1 января в Приморье будут управляющие компании
- Губернатору Владимиру Миклушевскому поставили "3 с плюсом"
- Бесплатную землю в Приморье китайцам давать не будут
- Сергей Дарькин может купить один из крупнейших портов Приморья
- Приморские таможенники не пропустили в Китай почти тонну конфет и вафель
Новости раздела
- Сын президента Белоруссии дал первое в своей жизни интервью журналисту из Приморья
- "Единая Россия" открестилась от бывшего вице-губернатора Сидоренко
- По автомобилям с правым рулем 1 января нанесут смертельный удар
- В Приморье китайцы помогут построить один из крупнейших в России химических заводов
- Компания "Ратимир" будет кормить Японию
- Работники "Примтеплоэнерго" требуют отставки гендиректора
- Собирать плату за ОДН с 1 января в Приморье будут управляющие компании
- Губернатору Владимиру Миклушевскому поставили "3 с плюсом"
- Бесплатную землю в Приморье китайцам давать не будут
- Управлять домами во Владивостоке будет управляющая компания из Санкт-Петербурга
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Мэропад" в Приморье продолжается
- Имя убитого в Турции российского посла Андрея Карлова будет присвоено Дальневосточному федеральному университету
- Россиянам укоротят новогодние каникулы
- Россияне потянулись в банки, забирать депозиты
- Япония распробовала приморскую свинину и курятину
- Дело Пушкарева попало в топ коррупционных скандалов
- Банк жены Дарькина сворачивает программу "Мой дельфин"
- Японцы разработают новый облик Владивостока
- В Приморье однокомнатную квартиру в новострое можно будет получить в аренду всего за 16 тыс. рублей в месяц
- Циклон, пришедший в Приморье, может обладать разрушительной силой