Сын президента Белоруссии дал первое в своей жизни интервью журналисту из Приморья

11-летний Евгений Гришин из Артема разведал все секреты семьи Лукашенко

12-летний сын президента Белоруссии Николай ЛУКАШЕНКО дал первое в своей жизни интервью 11-летнему журналисту из Артема Евгению ГРИШИНУ, автору YouTube-канала «Вести Артемовск». Юный корреспондент посетил дружественную нам страну по приглашению государственного телеканала «Беларусь 1» после того как признался, что мечтает взять интервью у сына президента.

Женя уже более года снимает собственные выпуски телепередач, а в будущем всерьез планирует заняться журналистикой.

Во время визита приморец посетил жилую резиденцию белорусского президента Дрозды, где Коля Лукашенко показал ему свой дом. На семейной ферме гостеприимный хозяин научил Женю доить корову и ухаживать за кроликам

На вопрос юнкора - собирается ли Николай Лукашенко становится преемником своего отца на посту президента страны - он признался, что не слишком хочет такой судьбы, поскольку жизнь главы государства переполнена работой и очень тяжела. Зато 12-летний Коля всерьез подумывает о том, чтобы в будущем стать врачом либо избрать карьеру военного.

Гришин также посетил школу в Острошицком городке, где учится Николай Лукашенко, и хоккейную тренировку. Во время тренировки на арене появился и президент Белоруссии. Он пообщался с Женей и дал ему несколько хоккейных уроков.

В конце визита Александр Лукашенко и его сын сделали Жене Гришину подарок, о котором юный журналист давно мечтал - профессиональную видеокамеру.

Гришин также посетил школу в Острошицком городке, где учится Николай Лукашенко, и хоккейную тренировку. Во время тренировки на арене появился и президент Белоруссии. Он пообщался с Женей и дал ему несколько хоккейных уроков.

Досье «Золотого Рога»: Артемовский - бывший поселок городского типа, подчинявшийся администрации города Артема. В 2004, наравне с поселками Заводской и Угловое, был упразднен и вошел непосредственно в состав Артема.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток