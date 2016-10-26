www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.05 р. 100 JPY: 59.42 р.
EUR: 67.5 р. 10 CNY: 91.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Железная дорога бесплатно перевозит грузы, необходимые для ликвидации последствий тайфуна в Приморье

26 Октября 2016, 17:44 | Приморье

Также предусмотрен «зеленый свет» для этих грузов

Правительство РФ выделило ОАО «РЖД» 587 млн рублей на бесплатную перевозку грузов для ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок» в Приморье

«Выделить Федеральному агентству железнодорожного транспорта из резервного фонда правительства РФ в 2016 году - до 123,8 млн рублей и в 2017 году - до 463,4 млн рублей для предоставления субсидии ОАО «Российские железные дороги» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате осуществления перевозок железнодорожным транспортом грузов в районы Приморского края, пострадавшие в связи с прохождением тайфуна «Лайонрок», - говорится в постановлении правительства.

Согласно проекту постановления, в период по 30 июня 2017 года РЖД будет бесплатно и в приоритетном порядке перевозить грузы, необходимые для ликвидации последствий тайфуна, на пострадавшие территории Приморского края.

Для этого перевозчику рекомендовано арендовать грузовые вагоны и контейнеры, принадлежащие как независимым операторам железнодорожного подвижного состава, так и «дочерним» операторам РЖД. Заявки на бесплатную перевозку грузов РЖД будет принимать до 25 июня 2017 года.

Досье «Золотого Рога»: При прохождении тайфуна «Лайонрок» в августе текущего года в Приморье за несколько дней выпала трехмесячная норма осадков. Были подтоплены 170 населенных пунктов в 27 районах края, отсутствовала связь с 50 населенными пунктами, отрезанными от внешнего мира были 48 населенных пунктов в 12 районах.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: тарифы  ржд. тайфун 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru