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Железная дорога бесплатно перевозит грузы, необходимые для ликвидации последствий тайфуна в Приморье
Также предусмотрен «зеленый свет» для этих грузов
Правительство РФ выделило ОАО «РЖД» 587 млн рублей на бесплатную перевозку грузов для ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок» в Приморье
«Выделить Федеральному агентству железнодорожного транспорта из резервного фонда правительства РФ в 2016 году - до 123,8 млн рублей и в 2017 году - до 463,4 млн рублей для предоставления субсидии ОАО «Российские железные дороги» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате осуществления перевозок железнодорожным транспортом грузов в районы Приморского края, пострадавшие в связи с прохождением тайфуна «Лайонрок», - говорится в постановлении правительства.
Согласно проекту постановления, в период по 30 июня 2017 года РЖД будет бесплатно и в приоритетном порядке перевозить грузы, необходимые для ликвидации последствий тайфуна, на пострадавшие территории Приморского края.
Для этого перевозчику рекомендовано арендовать грузовые вагоны и контейнеры, принадлежащие как независимым операторам железнодорожного подвижного состава, так и «дочерним» операторам РЖД. Заявки на бесплатную перевозку грузов РЖД будет принимать до 25 июня 2017 года.
Досье «Золотого Рога»: При прохождении тайфуна «Лайонрок» в августе текущего года в Приморье за несколько дней выпала трехмесячная норма осадков. Были подтоплены 170 населенных пунктов в 27 районах края, отсутствовала связь с 50 населенными пунктами, отрезанными от внешнего мира были 48 населенных пунктов в 12 районах.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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