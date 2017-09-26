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В Приморье перевезены блоки реакторных отсеков утилизированных атомных субмарин с Камчатки
Признанный полностью безопасным груз размещен в Фокино
ФГУП «РосРАО» сообщило о завершении транспортировки 12 трехотсечных блоков реакторных отсеков утилизированных атомных подводных лодок из Камчатского края в пункт временного хранения реакторных отсеков отделения Фокино Дальневосточного центра «ДальРАО» (филиал «РосРАО»).
На сегодняшний день все блоки размещены в акватории предприятия для дальнейших работ по размещению их на сухое стапельное основание.
Работы проводятся в рамках подпрограммы «Промышленная утилизация атомных подводных лодок, надводных кораблей с ядерной энергетической установкой, судов атомного технологического обслуживания и реабилитации радиационно опасных объектов на 2011-2015 годы и на период до 2020 года».
Транспортировку выполнила голландская компания Dockwise Shipping B.V., уже имеющая опыт выполнения таких операций с атомными подлодками ВМФ России.
Для перевозки блоков было выбрано полупогружное судно "Трансшельф". Для юридического оформления перевозки выпущено специальное распоряжение правительства РФ.
«На сегодняшний день мы имеем возможность очистить Камчатку от блоков реакторных отсеков, от твердых радиоактивных отходов и уже здесь, в Приморье завершать весь жизненный цикл атомных подводных лодок. Эти блоки, безусловно, уже полностью безопасны. Сами реакторные отсеки отработаны, облученное ядерное топливо выгружено», - сообщил директор ДВЦ «ДальРАО» Константин СИДЕНКО, слова которого приводятся в сообщении.
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог»
Фото «РосРАО».
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