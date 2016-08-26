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Сын депутата Госдумы от Приморья обвинен американцами в кибермошенничестве
Приговор американского суда будет оглашен 2 декабря, выпускнику ДВФУ грозит до 30 лет тюрьмы
Суд присяжных в Сиэтле признал россиянина Романа СЕЛЕЗНЕВА, сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия СЕЛЕЗНЕВА виновным по 38 связанным с кибермошенничеством пунктам обвинения из 40. Приговор предполагается огласить 2 декабря.
Досье «Золотого Рога»: Роман Селезнев – сын российского сенатора Валерия Селезнева от первого брака, 1984 года рождения, окончил Дальневосточный федеральный университет по специальности «Экономика торговли». 5 июля 2014 года был задержан агентами Секретной службы США. Валерий Селезнев в 2007 году стал депутатом Госдумы РФ пятого созыва, избравшись в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого ЛДПР (Приморский край). В декабре 2011 года избран в состав Государственной Думы шестого созыва (выдвигался в первой десятке федерального списка ЛДПР). Избран на должность первого заместителя председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности.
Россиянина, вылетавшего из аэропорта на Мальдивских островах с женой и маленькой дочерью, задержали во время прохождения паспортного контроля, после чего посадили на частный самолет, зафрахтованный американской спецслужбой, и доставили сначала на американский атолл Гуам в Тихом океане, а оттуда в Сиэтл, где ему были предъявлены обвинения, связанные с кибермошенничеством.
Обвинительное заключение было издано еще в 2011 году и оставалось секретным вплоть до задержания Селезнева американскими властями. Как в нем утверждается, Селезнев с помощью серверов в России и на Украине заражал компьютеры в США вредоносной программой, с помощью которой крал номера кредитных карт американцев. Среди пострадавших банков названы Общество взаимного кредита работников корпорации Boeing, Chase Bank, Capital One, Citibank, Keybank.
Прокуратура США предполагает, что с помощью вируса Селезнев мог получать данные о сотнях тысяч карточек. Так, только в одном ресторане в Сиэтле в 2009-2010 годах были украдены 32 тыс. номеров кредитных карт. В обвинительном заключении говорится, что Селезнев «украл более 200 тысяч номеров кредитных карт и продал более 140 тыс. украденных номеров». Только по одному пункту обвинения незаконная прибыль превысила $2 млн, предполагает прокуратура. Ущерб по остальным пунктам был значительно меньше и составлял от $5 тыс. до $83 тыс. долларов.
Прокуратура США заявляет, что номера карточек продавались в интернете по $20-30 в случае 95% уверенности в том, что они еще не заблокированы, и за $7 в случае уверенности на 65%.
Селезнева обвиняли по 40 преступным эпизодам, связанным с кибермошенничеством, ему грозит до 30 лет тюрьмы.
Его отец отмечал, что здоровье Селезнева оставляет желать лучшего, в тюрьме ему не предоставляют медицинскую помощь, вынуждая таким образом пойти на сделку со следствием. Роман Селезнев был тяжело ранен в апреле 2011 года во время теракта в Марракеше (Марокко), когда погибли 17 человек и более 20 пострадали.
Процесс по делу Селезнева начался 15 августа 2016 года в Сиэтле. Его судили 15 присяжных: 11 мужчин и 4 женщины.
В процессе судебного разбирательства обвинение утверждало, что сумело связать личность Селезнева с тремя хакерскими псевдонимами, которые имеют отношение к краже и торговле крадеными номерами кредитных карт.
Селезнев неоднократно оспаривал обстоятельства своего ареста, заявляя, что был похищен в нарушение международного права. Это заявление было отвергнуто сначала окружным судом на Гуаме, а затем окружным федеральным судом в Сиэтле.
Защита Селезнева-младшего, его отец и МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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