Во Владивостоке началась расширенная коллегия Управления МВД России по Приморскому краю

Сегодня, 14 июня, в зале совещаний администрации Приморского края началась расширенная коллегия Управления МВД России по Приморскому краю при генерал-майоре полиции Андрее Николаеве.

Как сообщает пресс-служба МУВД РФ по Приморскому краю, на мероприятии будут подведены итоги работы приморской полиции за первое полугодие и определены основные приоритетные направления деятельности на следующий период.

В числе приглашенных – вице-губернатор Приморского края Александр Костенко, руководители служб и подразделений приморской полиции, правоохранительных и надзорных органов, главы муниципальных образований края.

В ходе встречи планируется рассмотреть три основных вопроса. Первый касается подведения итогов оперативно-служебной деятельности по итогам 6 месяцев 2011 года. При рассмотрении этого вопроса будут также подведены результаты реализации задач, поставленных перед органами внутренних дел в Послании Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации.

Второй вопрос будет посвящен организации работы полицейских в дежурные сутки при осмотре места происшествия, в том числе – при получении сообщений о преступлениях тяжкого характера.

В заключение совещания присутствующим будет доложено о результатах работы с кадрами в период реформирования органов внутренних дел, состояние служебной дисциплины, законности и профессиональной подготовки личного состава.