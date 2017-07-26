В Приморье ФСБ пришла за вице-губернатором и мэром

Чиновники могут ответить за строящийся микрорайон «Радужный» под Уссурийском

В Приморье продолжается антикоррупционная зачистка – на этот раз силовики пришли за вице-губернатором Евгением ВИШНЯКОВЫМ и мэром Уссурийска Евгением КОРЖОМ. Официального подтверждения этих сведений пока не поступало.

Чиновников подозревают в совершении должностных преступлений, в том числе в нарушениях с обеспечением газом микрорайона «Радужный» под Уссурийском, который строится в рамках программы «Жилье для российской семьи».

Евгений Вишняков перешел на работу в администрацию Приморья в феврале 2015 года. Он курирует вопросы тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Евгений Корж избирался депутатом думы города Владивостока, с января 2014 года был помощником губернатора Приморского края по вопросам земельных отношений. В декабре 2014 года назначен главой администрации Уссурийского городского округа.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток