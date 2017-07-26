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В Приморье ФСБ пришла за вице-губернатором и мэром
Чиновники могут ответить за строящийся микрорайон «Радужный» под Уссурийском
В Приморье продолжается антикоррупционная зачистка – на этот раз силовики пришли за вице-губернатором Евгением ВИШНЯКОВЫМ и мэром Уссурийска Евгением КОРЖОМ. Официального подтверждения этих сведений пока не поступало.
Чиновников подозревают в совершении должностных преступлений, в том числе в нарушениях с обеспечением газом микрорайона «Радужный» под Уссурийском, который строится в рамках программы «Жилье для российской семьи».
Евгений Вишняков перешел на работу в администрацию Приморья в феврале 2015 года. Он курирует вопросы тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Евгений Корж избирался депутатом думы города Владивостока, с января 2014 года был помощником губернатора Приморского края по вопросам земельных отношений. В декабре 2014 года назначен главой администрации Уссурийского городского округа.
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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