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Путин потребовал построить дороги к "дальневосточным гектарам"
Теперь дело за Медведевым
Президент Владимир ПУТИН поручил правительству во главе с премьером Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ проконтролировать процесс выделения «дальневосточного гектара» и обратить внимание на транспортную доступность выделяемых участков, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Ранее, в ходе «Прямой линии» Путин выслушал целый ряд жалоб на бюрократические препоны, связанных с выделением бесплатной земли, в частности, с выдачей таких участков в местах с плохой транспортной доступностью.
В связи с этим глава государства поручил Кабмину «обеспечить соблюдение требований закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав ДФО, и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Президент также требует обратить особое внимание на исполнение административного регламента по предоставлению гражданам госуслуги в данной сфере и на обеспечение транспортной доступности выделяемых земельных участков.
Доклад главе государства должен быть представлен до 1 сентября текущего года.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»
1 июня 2016 года стартовала реализация закона о «дальневосточном гектаре», дающего право россиянам на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке в собственность или долгосрочную аренду. Реализация закона осуществлялась в три этапа: с 1 июня 2016 года землю могли получить только дальневосточники в одном из девяти пилотных муниципальных районов, с 1 октября 2016 года - участки стали доступны всем жителям Дальнего Востока на всей территории своего субъекта проживания, с 1 февраля 2017 получить «дальневосточный гектар» могут все граждане России в любом из субъектов ДФО.
На сегодняшний день более 117 тыс. граждан подали заявления на «дальневосточный гектар». Порядка 40,3 тыс. участков предоставлены гражданам. Выдача еще около 8 тыс. участков одобрена и находится на стадии оформления договора.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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