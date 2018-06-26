Путин потребовал от правительства невозможного?

Теперь дело за Медведевым

Президент Владимир ПУТИН поручил правительству во главе с премьером Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ проконтролировать процесс выделения «дальневосточного гектара» и обратить внимание на транспортную доступность выделяемых участков, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ранее, в ходе «Прямой линии» Путин выслушал целый ряд жалоб на бюрократические препоны, связанных с выделением бесплатной земли, в частности, с выдачей таких участков в местах с плохой транспортной доступностью.

В связи с этим глава государства поручил Кабмину «обеспечить соблюдение требований закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав ДФО, и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Президент также требует обратить особое внимание на исполнение административного регламента по предоставлению гражданам госуслуги в данной сфере и на обеспечение транспортной доступности выделяемых земельных участков.

Доклад главе государства должен быть представлен до 1 сентября текущего года.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»

1 июня 2016 года стартовала реализация закона о «дальневосточном гектаре», дающего право россиянам на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке в собственность или долгосрочную аренду. Реализация закона осуществлялась в три этапа: с 1 июня 2016 года землю могли получить только дальневосточники в одном из девяти пилотных муниципальных районов, с 1 октября 2016 года - участки стали доступны всем жителям Дальнего Востока на всей территории своего субъекта проживания, с 1 февраля 2017 получить «дальневосточный гектар» могут все граждане России в любом из субъектов ДФО.

На сегодняшний день более 117 тыс. граждан подали заявления на «дальневосточный гектар». Порядка 40,3 тыс. участков предоставлены гражданам. Выдача еще около 8 тыс. участков одобрена и находится на стадии оформления договора.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото russian.rt.com.