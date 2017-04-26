Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморью пока рано думать об экспорте свинины
Эксперты считают, что первоочередная задача – накормить Дальний Восток
Генеральный директор Национального союза свиноводов России Юрий КОВАЛЕВ считает, что первоочередной задачей свиноводческого бизнеса на Дальнем Востока является закрытие потребностей внутреннего рынка.
«В европейской части России, в принципе, рынки близки к насыщению, импортозамещение практически состоялось, и поэтому дальнейшее развитие возможно только за счет экспортного потенциала. Соответственно, серьезные инвесторы набрались опыта и компетенций, создали серьезные компании в центральной части России, в том числе на Урале и Восточной Сибири, и теперь готовы к освоению Дальнего Востока. Сейчас ставятся две принципиальные задачи. Первая - занять внутренний рынок (мяса) на Дальнего Востока, поскольку он во многом продолжает остается импортозависимым. И второе - создать потенциальную базу для выхода на экспортные рынки, прежде всего Юго-Восточной Азии», - сообщил Юрий Ковалев на брифинге в рамках II международном инвестиционного форума «Агро Дальний Восток и Сибирь 2017», открывшемся в среду во Владивостоке.
По словам эксперта, в настоящее время более половины мирового экспорта свинины (более 3 млн тонн ежегодно) сегодня уходит в Китай, Японию и Южную Корею.
«Россия пока в этом не принимает активного участия, так как первоочередно стояла задача насытить внутренний рынок. Это более легкая задача и, в принципе, она выполнена. На Дальнем Востоке задача собственного обеспечения (свининой) будет решена скорее всего в ближайшие 2-3 года. Вторая задача – создать плацдарм для экспорта. Сегодня никто, конечно, не может заниматься такими вещами, как строить отдельные предприятия под экспортные поставки. Потому что это очень рискованные инвестиции – неизвестно, откроют границы (для российского мяса) или нет, снимут ли ветеринарные проблемы. Поэтому как только будут открыты экспортные рынки, будет несложно мультиплицировать производство и открывать экспортное направление. Я хотел бы подчеркнуть, что экспорт мяса это очень важно, но на данный момент это не основное на Дальнем Востоке. Основа – это все-таки внутренний рынок», - сказал Юрий Ковалев.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», группа «Русагро» , один из ведущих агрохолдингов в РФ, в рамках первой части так называемого «дальневосточного проекта» весной планирует начать строительство еще трех свинокомплексов и утильзавода в Приморье. С учетом новых мощностей к середине 2018 года в Приморье должны заработать пять свинокомплексов «Русагро» на 15 тыс. свиноматок.
Дальневосточный проект строительства свинокомплексов реализуется «Русагро» с 2016 года в Михайловском районе в рамках ТОР «Михайловский». Оператором проекта является ООО «Русагро-Приморье», учрежденное в июле 2014 года.
В состав проекта входят 10 свинокомплексов по 3 тыс. голов свиноматок в каждом; племенная ферма на 3 тыс. свиноматок; цех производства семени; убойное производство и мясопереработка мощностью 1,9 млн голов в год; завод по переработке субпродуктов и утилизации отходов. Кроме того, предусмотрен комплекс по производству комбикормов в составе: комбикормовый завод, зернохранилище на 180 тыс. тонн.
Общая производительность проекта - 112 тыс. тонн мяса свинины в год в живом весе, сбыт которого нацелен на дефицитный внутренний рынок Дальнего Востока. Будут использованы технологии интенсивного содержания с разделением производственных процессов на циклы воспроизводства, доращивания, откорма, а также производство ремонтных свинок для замены основного маточного стада.
ООО «Мерси Трейд» (якорный инвестор ТОР «Михайловский» в Приморье) осенью 2016 года ввело первый из шести новых свинокомплексов в Приморье, начало строительства второго запланировано на весну 2017 года. Производительность всех шести свинокомплексов ООО «Мерси Трейд» составит до 540 тыс. голов в год. Объем капитальных вложений инвестора в проект - 20 млрд рублей. На данный момент крупнейшими свинокомплексами в Приморье кроме «Мерси Трейд» владеют ООО «Спасский бекон» (комплекс проектной мощностью 30 тыс. голов свиней в год) и ООО «Ратимир» (ведущий производитель мясопродукции в ДФО).
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Приморью пока рано думать об экспорте свинины
- Военные заявляют, что переброска боевой техники в Приморье не связана с ситуацией вокруг Северной Кореи
- Международный транспортный коридор "Приморье-1" получил прямой выход на Китай морем
- "Восточный Порт" обеспечил водой все производственные объекты
- В Приморье появится модернизированный "Кукурузник"
- "Восточный Порт" обеспечил водой все производственные объекты
- Приморье признано пожароопасным
- Путин освободил от должности высокопоставленного генерала из Приморья
- В Приморье готовят банкротство компании, которая претендовала на статус резидента Свободного порта Владивосток
- Через Зарубино пойдут миллионы тонн зерна
Новости раздела
- Приморью пока рано думать об экспорте свинины
- В Приморском крае расселение граждан из аварийного жилья выполнено менее чем на треть
- Военные заявляют, что переброска боевой техники в Приморье не связана с ситуацией вокруг Северной Кореи
- "Роснефть" опровергает слухи о низком качестве топлива в Приморье
- Международный транспортный коридор "Приморье-1" получил прямой выход на Китай морем
- Установкой "ЭРА-ГЛОНАСС" займется "Сумотори-Авто"
- "Восточный Порт" тестирует новое перегрузочное оборудование
- В Большом Камне за пять лет построят 5,7 тыс. квартир
- "Восточный Порт" обеспечил водой все производственные объекты
- В Приморье обсчитывают крупное месторождение серебра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Фискальная реформа отнимет у каждого жителя России по 8 тысяч рублей в год
- Экономику ускорят изъятием 1,2 триллиона рублей из карманов россиян
- Авианосец США, напугавший приморцев, "всплыл" у берегов в Австралии
- Погода в Приморье ухудшится
- Рыбаки написали открытое письмо начальнику Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю
- У россиян появится еще один выходной
- К Приморью приближается новый циклон
- Военные заявляют, что переброска боевой техники в Приморье не связана с ситуацией вокруг Северной Кореи
- Во Владивостоке девушка на "Мерседесе" протаранила 11 машин
- Известная мировая сеть ресторанов фаст фуда вслед за Владивостоком придет в Находку, Артем и Уссурийск