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Приморью пока рано думать об экспорте свинины

26 Апреля 2017, 13:47 | Приморье

Эксперты считают, что первоочередная задача – накормить Дальний Восток

Генеральный директор Национального союза свиноводов России Юрий КОВАЛЕВ считает, что первоочередной задачей свиноводческого бизнеса на Дальнем Востока является закрытие потребностей внутреннего рынка.

«В европейской части России, в принципе, рынки близки к насыщению, импортозамещение практически состоялось, и поэтому дальнейшее развитие возможно только за счет экспортного потенциала. Соответственно, серьезные инвесторы набрались опыта и компетенций, создали серьезные компании в центральной части России, в том числе на Урале и Восточной Сибири, и теперь готовы к освоению Дальнего Востока. Сейчас ставятся две принципиальные задачи. Первая - занять внутренний рынок (мяса) на Дальнего Востока, поскольку он во многом продолжает остается импортозависимым. И второе - создать потенциальную базу для выхода на экспортные рынки, прежде всего Юго-Восточной Азии», - сообщил Юрий Ковалев на брифинге в рамках II международном инвестиционного форума «Агро Дальний Восток и Сибирь 2017», открывшемся в среду во Владивостоке.

По словам эксперта, в настоящее время более половины мирового экспорта свинины (более 3 млн тонн ежегодно) сегодня уходит в Китай, Японию и Южную Корею.

«Россия пока в этом не принимает активного участия, так как первоочередно стояла задача насытить внутренний рынок. Это более легкая задача и, в принципе, она выполнена. На Дальнем Востоке задача собственного обеспечения (свининой) будет решена скорее всего в ближайшие 2-3 года. Вторая задача – создать плацдарм для экспорта. Сегодня никто, конечно, не может заниматься такими вещами, как строить отдельные предприятия под экспортные поставки. Потому что это очень рискованные инвестиции – неизвестно, откроют границы (для российского мяса) или нет, снимут ли ветеринарные проблемы. Поэтому как только будут открыты экспортные рынки, будет несложно мультиплицировать производство и открывать экспортное направление. Я хотел бы подчеркнуть, что экспорт мяса это очень важно, но на данный момент это не основное на Дальнем Востоке. Основа – это все-таки внутренний рынок», - сказал Юрий Ковалев.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», группа «Русагро», один из ведущих агрохолдингов в РФ, в рамках первой части так называемого «дальневосточного проекта» весной планирует начать строительство еще трех свинокомплексов и утильзавода в Приморье. С учетом новых мощностей к середине 2018 года в Приморье должны заработать пять свинокомплексов «Русагро» на 15 тыс. свиноматок.

Дальневосточный проект строительства свинокомплексов реализуется «Русагро» с 2016 года в Михайловском районе в рамках ТОР «Михайловский». Оператором проекта является ООО «Русагро-Приморье», учрежденное в июле 2014 года.

В состав проекта входят 10 свинокомплексов по 3 тыс. голов свиноматок в каждом; племенная ферма на 3 тыс. свиноматок; цех производства семени; убойное производство и мясопереработка мощностью 1,9 млн голов в год; завод по переработке субпродуктов и утилизации отходов. Кроме того, предусмотрен комплекс по производству комбикормов в составе: комбикормовый завод, зернохранилище на 180 тыс. тонн.

Общая производительность проекта - 112 тыс. тонн мяса свинины в год в живом весе, сбыт которого нацелен на дефицитный внутренний рынок Дальнего Востока. Будут использованы технологии интенсивного содержания с разделением производственных процессов на циклы воспроизводства, доращивания, откорма, а также производство ремонтных свинок для замены основного маточного стада.

ООО «Мерси Трейд» (якорный инвестор ТОР «Михайловский» в Приморье) осенью 2016 года ввело первый из шести новых свинокомплексов в Приморье, начало строительства второго запланировано на весну 2017 года. Производительность всех шести свинокомплексов ООО «Мерси Трейд» составит до 540 тыс. голов в год. Объем капитальных вложений инвестора в проект - 20 млрд рублей. На данный момент крупнейшими свинокомплексами в Приморье кроме «Мерси Трейд» владеют ООО «Спасский бекон» (комплекс проектной мощностью 30 тыс. голов свиней в год) и ООО «Ратимир» (ведущий производитель мясопродукции в ДФО).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: свинина  экспорт 



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