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В Приморском крае расселение граждан из аварийного жилья выполнено менее чем на треть
Региону предстоит наверстать упущенное
Приморский край попал в число 13 субъектов РФ, не выполнивших целевые показатели по программе расселения граждан из аварийного жилья 2016 года, при этом в крае годовой показатель закрыт лишь на 28,5%, сообщается в отчете Счетной палаты России.
«В 2016 году достижение и перевыполнение целевого показателя по расселяемой площади за 2016 год обеспечено 65 регионами, не обеспечено 13 регионами, из них четыре региона выполнили годовой показатель менее чем на 30% (Приморский край - 28,5%, Саратовская - 24,8% и Тверская - 15,3% области). В Республике Тыва, Тульской, Амурской и Ивановской областях переселение в счет выполнения целевого показателя по расселяемой площади 2016 года не начато», - говорится в сообщении.
Согласно данным Счетной палаты, основной причиной невыполнения программы являются финансовые, организационные проблемы, а также несбалансированность консолидированных бюджетов в ряде проблемных регионов.
Аудиторы отмечают, что достаточно острой остается проблема качества, ранее построенного или приобретенного жилья. Несмотря на то, что в целом оно соответствует установленным требованиям, практически на каждом проверенном объекте строительства были выявлены различные дефекты и недостатки. Результаты опроса, проведенного Счетной палатой в рамках экспертно-аналитического мероприятия, показали, что качеством предоставленного жилья удовлетворены только 14,3% респондентов.
По итогам рассмотрения отчета Счетной палатой будут направлены информационные письма в правительство РФ, а также предоставлен отчет в Федеральное собрание.
В целом по России в 2014-2016 гг. расселено 8,1 млн кв. м аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года, переселено около 520 тыс. человек или около 73% показателя, установленного распоряжением правительства РФ № 1743-р. Общий остаток аварийного жилья, который необходимо расселить в срок до 1 сентября 2017 года составляет около 3 млн кв. м, в котором проживают порядка 191 тыс. человек.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото РИА "Новости"
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