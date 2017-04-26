www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 55.85 р. 100 JPY: 50.59 р.
EUR: 60.79 р. 10 CNY: 81.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Недвижимость
Распечатать

В Приморском крае расселение граждан из аварийного жилья выполнено менее чем на треть

26 Апреля 2017, 06:57 | Приморье

Региону предстоит наверстать упущенное

Приморский край попал в число 13 субъектов РФ, не выполнивших целевые показатели по программе расселения граждан из аварийного жилья 2016 года, при этом в крае годовой показатель закрыт лишь на 28,5%, сообщается в отчете Счетной палаты России.

«В 2016 году достижение и перевыполнение целевого показателя по расселяемой площади за 2016 год обеспечено 65 регионами, не обеспечено 13 регионами, из них четыре региона выполнили годовой показатель менее чем на 30% (Приморский край - 28,5%, Саратовская - 24,8% и Тверская - 15,3% области). В Республике Тыва, Тульской, Амурской и Ивановской областях переселение в счет выполнения целевого показателя по расселяемой площади 2016 года не начато», - говорится в сообщении.

Согласно данным Счетной палаты, основной причиной невыполнения программы являются финансовые, организационные проблемы, а также несбалансированность консолидированных бюджетов в ряде проблемных регионов.

Аудиторы отмечают, что достаточно острой остается проблема качества, ранее построенного или приобретенного жилья. Несмотря на то, что в целом оно соответствует установленным требованиям, практически на каждом проверенном объекте строительства были выявлены различные дефекты и недостатки. Результаты опроса, проведенного Счетной палатой в рамках экспертно-аналитического мероприятия, показали, что качеством предоставленного жилья удовлетворены только 14,3% респондентов.

По итогам рассмотрения отчета Счетной палатой будут направлены информационные письма в правительство РФ, а также предоставлен отчет в Федеральное собрание.

В целом по России в 2014-2016 гг. расселено 8,1 млн кв. м аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года, переселено около 520 тыс. человек или около 73% показателя, установленного распоряжением правительства РФ № 1743-р. Общий остаток аварийного жилья, который необходимо расселить в срок до 1 сентября 2017 года составляет около 3 млн кв. м, в котором проживают порядка 191 тыс. человек. 

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото РИА "Новости"

Автор:
Теги: жилье  переселение  строительство  финансы 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru