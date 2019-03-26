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Slavda выпустила лимитированную серию природной минеральной воды "Славда"
Вода с символикой FitLove-2019 будет представлена только на площадке спортивного фестиваля
Slavda Group выпустила лимитированную серию природной минеральной воды «Славда» для спортивного фестиваля FitLove-2019 @fitlove2019. Вода в бутылке объемом 0,5 л. с символикой FitLove-2019 будет представлена только на площадке мероприятия для участников и гостей.
«Нам приятно, что компания Slavda Group второй год является партнером фестиваля. Вода — неотъемлемая часть жизни людей, в особенности тех, кто ведет активный образ жизни. Участники и гости FitLove-2019 не безразличны к тому, какую воду они пьют, и вода Slavda идеально подходит для того, чтобы утолить жажду во время тренировок» — отметил организатор фестиваля Александр РУДЕНКО.
FitLove-2019 — это 12 полностью оборудованных и оснащенных площадок, где выступят такие профессионалы, как Ирина Турчинская — телеведущая, тренер, диетолог; Стас Линдовер — абсолютный чемпион Европы по классическому бодибилдингу; Светлана Андреева — тренер высшей категории; Денис Гусев — известный российский культурист; Яна Логвина — популярная ведущая марафонов и мотиватор; врачи в области спортивной медицины Анна Сафонова и Иван Андрейко и другие.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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