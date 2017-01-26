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Бывший чиновник Приморья задержан за взятку в Крыму
Андрей Тютрин погорел на бытовых отходах
Сотрудники ФСБ задержали с поличным при получении взятки начальника муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства и природопользования администрации г. Феодосии Республики Крым» Андрея ТЮТРИНА, ранее занимавшего должность замглавы администрации Партизанского городского округа Приморского края.
«Установлено, что он вымогал у местного предпринимателя денежные средства в размере 300 тыс. рублей за общее покровительство по бизнесу, связанного с утилизацией бытовых отходов», - сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
25 января чиновник был задержан сотрудниками ФСБ при получении части указанной суммы в размере 200 тыс. рублей.
В отношении Тютрина возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 5 ст.290 УК РФ (вымогательство взятки в крупном размере).
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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Стыдно , стыдно товарищ Тюрин за взятку в 5 тысяч баксов. Нужно брать больше и чаше.