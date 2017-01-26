Бывший чиновник Приморья задержан за взятку в Крыму

Андрей Тютрин погорел на бытовых отходах

Сотрудники ФСБ задержали с поличным при получении взятки начальника муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства и природопользования администрации г. Феодосии Республики Крым» Андрея ТЮТРИНА, ранее занимавшего должность замглавы администрации Партизанского городского округа Приморского края.

«Установлено, что он вымогал у местного предпринимателя денежные средства в размере 300 тыс. рублей за общее покровительство по бизнесу, связанного с утилизацией бытовых отходов», - сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

25 января чиновник был задержан сотрудниками ФСБ при получении части указанной суммы в размере 200 тыс. рублей.

В отношении Тютрина возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 5 ст.290 УК РФ (вымогательство взятки в крупном размере).

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток