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Гарантии НОМОС-РЕГИОБАНКа – надежный финансовый инструмент доверия

25 Июля 2011, 21:19 | Приморье

НОМОС-РЕГИОБАНК в 2011 году существенно расширил предложение гарантийных инструментов: гарантии платежа, тендерные гарантии, гарантии исполнения обязательств, возврата авансового платежа, а также гарантии в пользу таможенных и налоговых органов РФ, в пользу Росалкогольрегулирования.

В каких случаях выгодно воспользоваться банковской гарантией?

Гарантийные инструменты актуальны, когда предприятие впервые заключает договор и еще не наработало положительную практику сотрудничества, позволяющую совершать сделки на доверии. Также большое значение гарантии исполнения обязательств по контрактам имеют тогда, когда стороны находятся в разных государствах или в отдаленных городах. Гарантии НОМОС-РЕГИОБАНКа помогут, даже в случае отсутствия свободных денежных ресурсов получить выгодный контракт или доступ к интересующему тендеру. Кроме того, гарантии, выданные банком, существенно повышают привлекательность предприятия в качестве делового партнера.

С введением федерального закона, который регламентирует процедуру организации и проведения торгов для заключения государственных контрактов, стала значительно шире применяться тендерная гарантия.

У такой гарантии есть ряд преимуществ, которые делают ее удобным инструментом и для организатора торгов, и для участника:

- заказчик, объявивший торги, получает косвенное подтверждение добросовестности участника тендера и имеет гарантию того, что в любом случае он получит либо должным образом заключенный контракт, либо компенсацию за нарушение условий проведения торгов;

- поставщик (подрядчик, исполнитель) может не отвлекать из оборота финансовые средства, для формирования обеспечения для участия в торгах/конкурсе. Брать кредит на нужную сумму для формирования покрытия тоже менее выгодно, поскольку вознаграждение за предоставленную банком гарантию получается меньше, чем проценты по кредиту.

НОМОС-РЕГИОБАНК предоставляет гарантии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, как в рублях, так и в иностранной валюте.

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