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Приморье получило новый современный спорткомплекс

25 Июня 2015, 21:48 | Приморье

Долгожданное открытие спорткомплекса в пгт Смоляниново состоялось при участии холдинга "Сибирский деловой союз"

Восемь лет (!) Шкотовский район Приморья стоял в очереди на строительство споркомплекса по краевой программе "Развитие физкультуры и спорта". Из семи муниципальных образований края в программу удалось войти лишь Шкотовскому муниципальному району. По одной причине – смогли привлечь спонсора. В его роли выступили угольщики из АО ХК "Сибирский деловой союз". Сегодня долгожданное открытие нового современного спорткомплекса в пгт Смоляниново наконец-то состоялось.

Стоимость спортивного комплекса составила 76,7 млн рублей: 40 млн – софинансирование из бюджета Приморского края, 30 млн – спонсорская помощь "СДС-Уголь", 7,6 млн – бюджет района, 100 тыс рублей – бюджет Смоляниновского городского поселения.

Несмотря на то, что до старта перовой очереди строительства угольного терминала "Суходол" впереди еще несколько месяцев, "СДС–Уголь", исполняя свои обязательства по социальной нагрузке, вложил в развитие района уже немало средств.

По словам, вице-президента холдинга "СДС–Уголь" Василия ВАРЕННЯ, сданный в эксплуатацию спорткомплекс лишь первый кирпичик в фундамент социальной стабильности района.

"Два года назад мы пришли сюда для того, чтобы начать строительство порта Суходол. Мы находимся у начала данного проекта. Надеемся, что спортивный комплекс можно считать "первым закладным кирпичом" того бизнес-процесса, который мы намерены вести в Приморье, в частности в Шкотовском районе. В конце года, если звёзды сойдутся удачно, проект начнёт реализовываться. И надеюсь, руководство края будет строить новые социально необходимые объекты вместе с нами", - подчеркнул Василий Варення на церемонии открытия

Спортивный комплекс построен в очень короткие сроки – меньше года. В этом заслуга строителей под руководством Олега ТАРАБЫКИНА, главы поселения. Вместительность зала - более чем 150 человек. К их услугам душевые и сауны, современные велотренажеры и залы для командных игр. "В общем, все необходимое, по современным международным стандартам. Уверен, не в каждом крупном приморском городе такой спорткомплекс есть. Подобного объекта социальной инфраструктуры в районе не возводилось более 20 лет! Это говорит о многом. Мы верим в те благие начинания, и уже видим здесь, на месте их плоды. Надеемся, что с приходом стройки район вдохнет свежий глоток воздуха, начнется новая жизнь. Мы живем на этой земле и работать хотим тут же, мы верим и ждем", - сказал глава поселения.

Юрий РОГОВ. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Юрий Рогов
Теги: СДС-Уголь  спонсор  порт суходол 






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