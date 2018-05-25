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Путин пообещал продолжить чистку губернаторов
Как в отставку, так и на повышение
Президент Владимир ПУТИН в своем выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о продолжении практики обновления региональных управленческих команд. Глава государства напомнил, что ряд успешных губернаторов уже вошел в новое правительство РФ.
«Очень многое в реализации планов и проектов в развитии экономики и социальной сферы будет зависеть от регионов, от их усилий и эффективности. Важно продолжение линии на качественное обновление региональных команд. Именно на этом уровне сейчас во многом формируется новая управленческая культура, современные подходы к решению социальных и экономических задач», - сказал Владимир Путин.
Напомним, что президент Владимир Путин в октябре 2017 года подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, возглавлявшего регион с 2012 года. Врио губернатора был назначен Андрей ТАРАСЕНКО, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП «Росморпорт».
В то же время экс-губернатор Амурской области Александр КОЗЛОВ недавно сменил на посту министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра ГАЛУШКУ, в адрес которого было выпущено немало критических стрел.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург
Фото из фотобанка ПМЭФ.
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