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Выплаты приморским вкладчикам рухнувшего банка начнутся не скоро

25 Мая 2018, 22:33 | Приморье

После того, как будут определены банки-агенты для организации выплат

Выплаты вкладчикам банка «Уссури», лишившемся лицензии с 25 мая, планируется начать не позднее 8 июня. В настоящее время в банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

«Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 31 мая», - говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Банк «Уссури», зарегистрированный в Хабаровске, имеет вкладчиков и заемщиков в Приморском крае. Является участником системы страхования вкладов.

По данным Деловой газеты «Золотой рог», основными бенефициарами АО «Банк «Уссури» являются Денис и Наталья ФИЛИППОВЫ, владеющие соответственно 30,03% и 20,18% акций кредитной организации. Также в списке акционеров значится совладелец хабаровского ООО «Амурсталь» Семен ФРИДМАН, владеющий 8,94% акций банка «Уссури».

«Деятельность руководства кредитной организации привела к образованию на ее балансе имущества, учтенного по завышенной стоимости. Объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации по требованию надзорного органа выявило существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», - пояснил Центробанк.

Регулятор также выявил «схемные» сделки с проблемной ссудной задолженностью, направленные на искусственное поддержание необходимого уровня капитала и формальное соблюдение пруденциальных норм деятельности.

ЦБ неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе один раз вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог»

Фото ИТАР-ТАСС

 

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Теги: вкладчики  банк  АСВ 



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