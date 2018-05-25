"Дальневосточный гектар" может стать больше

Но только для тех, кто будет заниматься сельским хозяйством

Вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий ТРУТНЕВ поддерживает идею увеличения площади участков, выдаваемых по программе «Дальневосточный гектар».

«Я не против этого решения для сельского хозяйства. Мы двинемся в эту сторону. Нужно только чтобы закон по-прежнему был прозрачным и справедливым», - заявил г-н Трутнев на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, с 1 февраля 2017 года - для всех граждан России. Оформление участка по программе проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

За прошедший год закон о «дальневосточном гектаре» прошел три этапа реализации: с 1 июня 2016 года земля была доступна в пилотных районах Дальнего Востока для жителей этих регионов, с 1 октября 2016 года возможность выбрать участок получили все дальневосточники, а с 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектары» стали доступны для всех россиян.

Петербургский международный экономический форум проходит 24-26 мая в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Девиз форума в этом году – «Создавая экономику доверия». Деловая программа включает дискуссии о влиянии новых технологий на все сферы жизни: участники обсудят применение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, использование технологии блокчейн в управлении и бизнесе, построение цифровой инфраструктуры, генную терапию и прорывные технологии в медицине.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург

Фото ТАСС