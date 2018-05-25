МТС займется развитием цифровой экономики Приморского края

Оператор планирует значительные инвестиции в социальную и экономическую инфраструктуру региона

ПАО «МТС» и администрация Приморского края в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) подписали соглашение о стратегическом партнерстве для реализации проектов, направленных на развитие цифровой инфраструктуры Приморья. Подписи под документом поставили врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО и президент ПАО «МТС» Алексей КОРНЯ.

Приоритетным направлением сотрудничества станет развитие в Приморском крае инновационных технологий, связанных с цифровизацией экономики края ее социальной сферы, а также инфраструктуры населенных пунктов.

МТС планирует развивать на территории Приморья широкий спектр инновационных цифровых сервисов и решений по направлениям: Интернет вещей (IoT), мобильные приложения, в том числе в области телемедицинских и образовательных услуг; решения в сегменте финтеха, кибербезопасности, больших данных, облачных сервисов и электронных коммерции.

Для МТС Приморский край является одним приоритетных регионов с точки зрения развития сети и внедрения современных телекоммуникационных и цифровых сервисов. Только в 2018 году компания планирует инвестировать в регион более 2 млрд рублей, в том числе на реализацию масштабной программы развития сети, которая также охватывает основные рекреационные зоны Приморского края: горнолыжные склоны и прибрежные территории.

«В сотрудничестве с администрацией региона, мы (МТС) планируем значительные инвестиции в социальную и экономическую инфраструктуру Приморского края, в том числе для тестирования и запуска инновационных цифровых решений, направленных на модернизацию экономики и жизни граждан, внедрение в регионе технологий, связанных с ростом доступности и качества медицинских, образовательных услуг, инфраструктурных решений в области «умного города», привлечением инвестиций в регион. Как один из ведущих игроков IT и телеком индустрии в РФ и СНГ, МТС обладает готовыми эффективными решениями для цифровизации региональной инфраструктуры и хозяйства, однако адаптация существующих решений под потребности Приморского края требует тесного взаимодействия с администрацией региона в части определения приоритетных сфер и конкретных площадок для последующего внедрения элементов цифровой экономики. Мы с оптимизмом смотрим на перспективы партнерства в регионе и уверены - оно будет способствовать росту благосостояния и комфорта жизни населения в Приморье», - сказал президент группы МТС Алексей КОРНЯ.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург