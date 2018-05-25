Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Китай обещает добавить Владивостоку туристов
Запускает для этого новые прямые авиарейсы
Китай видит громадный потенциал для увеличения туристических потоков в Россию, в том числе в Приморский край, который в последнее время буквально наводнен бесцеремонными толпами приезжих с приграничных территорий Поднебесной. Только вот подобные «туристы» не интересуются историческими и культурными достопримечательностями, но скупают одежду, ювелирные украшения и парфюмерию. При этом, обслуживают эти потоки операторы с китайской пропиской, а размещаются и питаются приезжающие в гостиницах и кафе, контролируемых китайских капиталом.
«В прошлом году мы отправили более 1,5 млн китайских туристов в Россию, а в Таиланд около 10 миллионов. Потенциал развития огромный», - сказал председатель Туристической палаты КНР Ван ПИН выступая на сессии «Новые платформы сотрудничества Китая и России: перспективы развития» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).
По словам Ван Пина, с прошлого года были запущены прямые авиарейсы в Россию из разных городов Китая.
«К концу года будет около 20 таких рейсов, которыми воспользуется до 300 тыс. человек, что будет означать рост воздушных перевозок между нашими странами на четверть», - сказал председатель Туристической палаты КНР.
По данным Погранслужбы ФСБ России, за первые три месяца 2018 года из Китая в Россию приехало 125,9 тыс. туристов, на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее число граждан КНР, посетивших страну, составило 292,3 тыс. человек. Второе место заняла Южная Корея: с января по март в Россию приехало 30, 4 тыс. туристов, на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Петербургский международный экономический форум проходит 24-26 мая в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Девиз форума в этом году – «Создавая экономику доверия». Деловая программа включает дискуссии о влиянии новых технологий на все сферы жизни: участники обсудят применение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, использование технологии блокчейн в управлении и бизнесе, построение цифровой инфраструктуры, генную терапию и прорывные технологии в медицине.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург
Новости тематики
Новости раздела
- Китай обещает добавить Владивостоку туристов
- Приморским свиньям необходима прививка от африканской чумы
- Цены на бензин в Приморском крае держатся из последних сил
- Проект "Поколение М" продвинет юных дизайнеров из Приморья
- Дешевые авиабилеты из Владивостока в Москву вновь появятся в продаже
- Банкротить Дальневосточное морское пароходство хотят из Санкт-Петербурга
- АО "Восточный Порт" перевело систему орошения угольных складов на летний режим работы
- Бизнес-империя Дарькина недосчиталась двух миллиардов
- Все структуры группы "Сумма" работают в штатном режиме - компания
- Крупнейшего инвестора, владеющего в Приморье стратегическими объектами, подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- На Владивосток обрушатся ливень и штормовой ветер
- У еще одного дальневосточного банка отозвали лицензию
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Японский холдинг начал поглощать крупную приморскую компанию
- Экономика России готовится к новому удару
- Галушка больше не будет развивать Дальний Восток
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Составлен рейтинг самых матерящихся городов России
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела