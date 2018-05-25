Китай обещает добавить Владивостоку туристов

Запускает для этого новые прямые авиарейсы

Китай видит громадный потенциал для увеличения туристических потоков в Россию, в том числе в Приморский край, который в последнее время буквально наводнен бесцеремонными толпами приезжих с приграничных территорий Поднебесной. Только вот подобные «туристы» не интересуются историческими и культурными достопримечательностями, но скупают одежду, ювелирные украшения и парфюмерию. При этом, обслуживают эти потоки операторы с китайской пропиской, а размещаются и питаются приезжающие в гостиницах и кафе, контролируемых китайских капиталом.

«В прошлом году мы отправили более 1,5 млн китайских туристов в Россию, а в Таиланд около 10 миллионов. Потенциал развития огромный», - сказал председатель Туристической палаты КНР Ван ПИН выступая на сессии «Новые платформы сотрудничества Китая и России: перспективы развития» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

По словам Ван Пина, с прошлого года были запущены прямые авиарейсы в Россию из разных городов Китая.

«К концу года будет около 20 таких рейсов, которыми воспользуется до 300 тыс. человек, что будет означать рост воздушных перевозок между нашими странами на четверть», - сказал председатель Туристической палаты КНР.

По данным Погранслужбы ФСБ России, за первые три месяца 2018 года из Китая в Россию приехало 125,9 тыс. туристов, на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее число граждан КНР, посетивших страну, составило 292,3 тыс. человек. Второе место заняла Южная Корея: с января по март в Россию приехало 30, 4 тыс. туристов, на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Петербургский международный экономический форум проходит 24-26 мая в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Девиз форума в этом году – «Создавая экономику доверия». Деловая программа включает дискуссии о влиянии новых технологий на все сферы жизни: участники обсудят применение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, использование технологии блокчейн в управлении и бизнесе, построение цифровой инфраструктуры, генную терапию и прорывные технологии в медицине.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург