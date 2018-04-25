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Цены на бензин в Приморском крае держатся из последних сил

25 Апреля 2018, 11:59 | Приморье

В то время как розничные цены практически по всей России ускорили темпы роста

По данным ЦДУ ТЭК, в среднем за прошлую неделю с 15 по 22 апреля бензины Аи-92 и Аи-95 в России подорожали на 14 копеек каждый - до 38,94 руб./л и 41,62 руб./л соответственно. В то же время в Приморском крае цены замерли.

Сильнее всего цены повышались на юге страны (+20-23 копеек), в Центральном округе (+15-16 копеек) и Северо-Западном округе (+14-15 копеек). Некоторые регионы за семь дней подняли цены на бензины на 30 и более копеек, среди которых Ненецкий автономный округ, Липецкая, Калининградская, Астраханская и Пензенская области, а также республики Калмыкия, Коми, Крым и Карачаево-Черкессия. В Москве и Московской области стоимость бензина поднялась на 20-22 копейки.

Повышать стоимость начали АЗС и в ряде регионов Дальнего Востока - на 3-15 копеек, в результате чего стоимость Аи-92 в округе достигла 44,46 руб./л, стоимость Аи-95 - 46,48 руб./л.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото из архива.

Такими ценниками завлекали приморские АЗС ровно 14 лет назад.

 

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Теги: бензин  статистика  цены 



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Комментарии

  • Неватник12:25, 25.04.2018#

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