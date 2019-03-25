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Портовый флот АО "Восточный порт" пополнился новым буксиром

25 Марта 2019, 18:09 | Приморье

«Александр Козицын» будет работать на швартовке различных типов судов в бухтах Врангеля, Находки и Козьмина

В АО «Восточный порт» состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага России на новом азимутальном буксире «Александр Козицын». В мероприятии приняли участие представители АО, партнеры и подрядчики предприятия. Традиционный ритуал крещения судна провел настоятель храма в честь Иверской иконы Божией Матери протоиерей Александр.

Буксир «Александр Козицын» стал пятым судном собственного портового флота АО «Восточный порт», предназначенного для швартовки различных типов судов в бухтах Врангеля, Находки и Козьмина.

«АО «Восточный Порт» делает ставку на комплексное развитие, начиная с модернизации производственных мощностей и заканчивая обновлением техники вспомогательных предприятий. С вводом в эксплуатацию буксира «Александр Козицын» суммарная мощность всех судов Портового флота компании увеличилась с 13 до 18 тыс. л.с. Наличие собственного флота позволяет нам оказывать нашим клиентам дополнительные услуги, что является нашим весомым конкурентным преимуществом», - отметил начальник Портового флота АО «Восточный порт» Виталий ПЛЕШАКОВ.

Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Восточный порт» (Врангель, Приморский край) - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля, входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания». АО «Восточный порт» оснащено конвейерным оборудованием, закрытым комплексом вагоноопрокидывателей, судопогрузочными машинами и уникальной многоступенчатой системой магнитной очистки угля, не имеющей аналогов в России. Предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото АО «Восточный порт».


 
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Теги: флот  уголь  порт  флаг 



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