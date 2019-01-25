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Корейцы поедают краб и креветку из Приморья тысячами тонн
Экспорт красной рыбы и вовсе вырос в 3 раза
Россельхознадзор в 2018 году оформил в Приморском крае ветеринарные сертификаты на экспортные партии живого краба общим весом 24 тыс. 912 тонн, что на 29,4% превышает объемы 2017 года, сообщает газета "Золотой Рог". При этом основную долю деликатеса потребила Республика Корея – 13 тыс. 152,4 тонны.
Также в 2018 году были выданы сертификаты на экспортные партии 9 тыс. 502,5 тонн креветки, что на 18,3% меньше, чем годом ранее.
В случае с креветкой основным потребителем также является Южная Корея - 4 тыс. 708,7 тонны в 2018 году.
Также в 2018 году Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области оформлены ветеринарные сертификаты на экспортные партии красной икры весом 8 тыс. 474,1 тонны (+73,6% к 2017 году) и рыбы лососевых пород весом 146,089 тыс. тонн (рост более чем в 3 раза.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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