www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.22 р. 100 JPY: 52.27 р.
EUR: 63.62 р. 10 CNY: 86.35 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Сельское хозяйство
Распечатать

Москвичи купили скотобойню в Приморье

25 Января 2017, 18:12 | Приморье

Мощность производства достигает 120 голов в час

ООО «РусАгро-Приморье» (приморская «дочка» дочерняя компания российского агрохолдинга «РусАгро») приобрело на публичных торгах бойню в Уссурийске мощностью убойного производства 120 голов в час. Компания не раскрывает стоимость покупки.

Компания планирует дополнительно инвестировать до 500 млн рублей в модернизацию приобретенных зданий и закупку оборудования, необходимого для организации убойного производства.

Производство, призванное ускорить реализацию приморского проекта компании на мясном рынке, будет запущено в 2018 году.

Ранее сообщалось, что «РусАгро» планирует инвестировать 18,7 млрд рублей в строительство в Приморье десяти свинокомплексов общей производительностью 700 тыс. голов и 79 тыс. тонн продукции в год.

Досье «Золотого Рога»: Группа «РусАгро» является третьим по объему производства игроком на российском рынке сахара с долей в 14%, вторым производителем свинины (6%) и входит в пятерку крупнейших производителей майонеза и маргарина. Основным владельцем компании (70,7%) является ее основатель Вадим МОШКОВИЧ и члены его семьи. Единственным учредителем ООО «РусАгро-Приморье» является ООО «Группа компаний «РусАгро» (Москва).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: Уссурийск  "русагро"  торги  свинина 






Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru