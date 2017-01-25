Москвичи купили скотобойню в Приморье

Мощность производства достигает 120 голов в час

ООО «РусАгро-Приморье» (приморская «дочка» дочерняя компания российского агрохолдинга «РусАгро») приобрело на публичных торгах бойню в Уссурийске мощностью убойного производства 120 голов в час. Компания не раскрывает стоимость покупки.

Компания планирует дополнительно инвестировать до 500 млн рублей в модернизацию приобретенных зданий и закупку оборудования, необходимого для организации убойного производства.

Производство, призванное ускорить реализацию приморского проекта компании на мясном рынке, будет запущено в 2018 году.

Ранее сообщалось, что «РусАгро» планирует инвестировать 18,7 млрд рублей в строительство в Приморье десяти свинокомплексов общей производительностью 700 тыс. голов и 79 тыс. тонн продукции в год.

Досье «Золотого Рога»: Группа «РусАгро» является третьим по объему производства игроком на российском рынке сахара с долей в 14%, вторым производителем свинины (6%) и входит в пятерку крупнейших производителей майонеза и маргарина. Основным владельцем компании (70,7%) является ее основатель Вадим МОШКОВИЧ и члены его семьи. Единственным учредителем ООО «РусАгро-Приморье» является ООО «Группа компаний «РусАгро» (Москва).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток