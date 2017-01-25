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В Приморье появятся искусственные участки земли
Для их создания потребуется более 316 тысяч кубометров грунта
Сразу два искусственных земельных участка появятся на территории судостроительного комплекса «Звезда», возводящегося в Большом Камне Приморского края. Планируется, что совокупная площадь новых участков составит около 83 тыс. кв. метров, что превышает размеры 11 футбольных полей.
Для создания искусственных участков потребуется около 316 тыс. 197 кубометров грунта, который получат при разработке котлована сухого дока верфи.
Участки необходимы для создания сухого дока и достроечных цехов, где будут строиться и входить на ремонт большегрузные суда. На совещании в Минстрое было озвучено, что создание данных искусственных участков уже согласовано Росрыболовством, но впереди еще предстоит экологическая экспертиза и получение заключения Главгосэкспертизы России.
Досье «Золотого Рога»: Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО «Роснефтегаз», НК «Роснефть» и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает «Роснефть», которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях, а также контракты на проектирование, строительство и поставку многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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а как же искусственные участки во владивостоке. . неужели нет денег засыпать амурский залив. . а потом заасфальтировать