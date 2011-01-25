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На объектах саммита АТЭС работает 20 782 человека
Из них 7 784 жителя Приморского края. Данные на 1 января 2011 года оглашены на заседании Управления Федеральной миграционной службы по Приморскому краю (УФСМ), посвященному подведению итогов 2010 года.
Как следует из доклада начальника отдела организационно-аналитической работы УФМС Павла ЧИСТОВА, количество прибывающих в край иностранных граждан, в том числе из СНГ, увеличивается в течение последних пяти лет. Увеличивается и количество работодателей, готовых принять их на работу. При этом специалисты УФСМ отмечают как благоприятный фактор – выведение работодателями своих работников - иностранных граждан из тени. Увеличилось в три раза и количество аннулированных разрешений на работу. Это связано с расторжениями трудовых договоров, нарушениями дисциплины, состоянием здоровья.
Приморский край получил квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2011 год на 34 564 человека. Из них, как ожидается, примерно 12 тыс. человек будут привлечены на стройки АТЭС в текущем году. В 2010 году на регистрационном учете в УФМС стояло 1 053 организации, приглашающих на работу иностранцев, в 2009 году таковых было 727.
К слову, с 2011 года работодатели Приморья должны подавать заявки на привлечение иностранной рабочей силы в режиме он-лайн. Для этого существует автоматизированный информационный комплекс (АИК) «Миграционные квоты», он размещен на официальном сайте Министерства здравоохранения и социального развития РФ.У каждого работодателя есть свой «личный кабинет», в котором хранится вся информация о заполняемых и подаваемых заявках. Сведения о работодателе вводятся один раз при регистрации, которая занимает несколько минут. Работодатель автоматически получает по электронной почте пароль для доступа к системе.
Количество въехавших на территорию РФ через пункты пропуска края в 2010 году на 60% больше, чем годом ранее. Это в пять раз больше, чем в других субъектах федерации ДВФО и в 4,5 раза больше, чем в среднем по РФ. Наибольшее количество въезжающих – граждане КНР (более 70%) и Узбекистана (13%). На миграционный учет в 2010 году поставлен 25 581 иностранный гражданин, что на 25% больше, чем в 2009 году.
По сообщению департамента международного сотрудничества и туризма администрации края, самый высокий интерес к посещению Приморья проявляют жители КНР. В 2010 году 43671 турист из этой страны приехал к нам. Далее - туристы из Республики Корея (8123), Японии (4167), США (4272), Канады (1686). Также в Приморье приезжали граждане Австралии, Великобритании, Вьетнама, Тайваня, Германии, Новой Зеландии, Франции и др.
658 заявок по программе переселения соотечественников были поданы в 2010 году. По словам начальника краевого управления службы занятости Евгения МАКАРОВА, в наступившем году Приморье, возможно, начнет строить жилье для переселенцев-соотечественников, специалистов бюджетной сферы.
По-прежнему в Приморье велико количество обращений граждан по поводу оформления заграничных паспортов. Активность граждан, замеченная в 2010 году, - количество оформленных загранпаспортов возросло на 60%, как ожидается, продолжается и в году наступившем. Хотя январь и февраль обычно месяцы затишья. Увеличить количество работников, занимающихся оформлением заграничных паспортов, в местном управлении ФМС не представляется возможным. В миграционной службе призывают подавать заявку на оформление заграничных паспортов в электронном виде. Это существенно снижает срок оформления и сводит к минимуму необходимость личных визитов в УФМС.
Федеральная миграционная служба презентовала новую информационную систему, установленную пока только еще в одном российском аэропорту – в «Домодедово». Система позволит иностранцам, пересекающим границу, не заполнять миграционную карту от руки: при проходе через паспортный контроль анкетные сведения будут вноситься в базу данных автоматически. В планах ФМС установка подобных информационных систем в аэропорту «Шереметьево» – до конца 2011 года, а далее в Казани, Владивостоке, Петербурге.
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