Япония и Китай тестируют возможности международного транспортного коридора "Приморье-2"

Контейнерные перевозки осуществляются через «Морской порт в бухте Троицы» в Зарубино

На прошлой неделе ООО «Морской порт в бухте Троицы» (МПБТ, оператор порта в бухте Троицы Зарубино, Приморский край) осуществило вторую тестовую перевозку из Японии в Китай по международному транспортному коридору (МТК) «Приморье-2».

Стивидор обеспечил судозаход парома Eastern Dream и осуществил выгрузку транзитного груза (комплектующие для цифрового оборудования и товаров народного потребления) из г.Сакаиминато (Япония), который далее был отправлен автотранспортом в г.Чанчунь (Китай).

В тот же день на борт парома был погружен рефрижераторный контейнер с сельскохозяйственной продукцией, предварительно доставленной в порт Зарубино из Чанчуня, для отправки морем в Сакаиминато.

Первая тестовая грузоперевозка по аналогичному маршруту состоялась в апреле текущего года.

Организатором грузоперевозок выступила префектура Тоттори (Япония), грузовым агентом - японский логистический оператор Nippon Express Co.

Паром Eastern Dream грузовместимостью 4 тыс. тонн принадлежит компании DBS Cruise Ferry (Южная Корея).

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Незамерзающий морпорт в бухте Троицы является единственным действующим портом в Зарубино на юге Приморского края вблизи водных границ с Японией, Китаем, Южной Кореей и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Пропускная способность действующего перегрузочного комплекса составляет 1,2 млн тонн грузов в год. МТК «Приморье-2» соединяет китайскую провинцию Цзилинь (Чанчунь - Цзилинь - Хуньчунь) с портами Славянка, Зарубино и Посьет. Действующий железнодорожный участок от перехода Махалино - Хуньчунь до припортовой станции Сухановка (Зарубино) протяженностью около 60 км является ключевым звеном МТК.