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В Приморье верфь "Звезда" до 1 декабря получит 60 млн рублей

24 Сентября 2015, 13:00 | Приморье

Президент Путин сдержал обещание, данное на Восточном экономическом форуме

ОАО «Роснефтегаз» инвестирует 60 млрд рублей в ЗАО «Современные технологии судостроения» (СТС, СП «Роснефти» и Газпромбанка) с целью финансирования строительства судостроительного комплекса «Звезда», говорится в перечне поручений президента РФ Владимира ПУТИНА по итогам Владивостокского экономического форума (ВЭФ), прошедшего в начале сентября во Владивостоке.

Как говорится на сайте Кремля, ответственным за исполнение поручения назначен глава НК "Роснефть" Игорь СЕЧИН.

Выступая на ВЭФ, Владимир Путин заявил, что принял решение о выделении 60 млрд рублей из «Роснефтегаза» с целью ускорения модернизации верфи в Большом Камне.

«Важно только, чтобы все было эффективно использовано», - отмечал Президент.

СТС принадлежит 75% минус 2 акции Дальневосточного центра судостроения (ДЦСС, основной актив - судоверфь "Звезда"), остальные акции - у ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК).

«Роснефтегаз» - SPV-структура, операционной деятельности она не ведет, аккумулируя дивиденды на пакеты в госкомпаниях. Главные активы - 69,5% акций «Роснефти» и около 11% «Газпрома».

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: вэф  Владимир Путин  верфь 



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