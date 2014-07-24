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В Приморье расширили границы акватории порта Посьет

24 Июля 2014, 15:58 | Приморье

Правительство РФ считает, что это будет способствовать привлечению крупнейших судоходных линий иностранных компаний в порт и увеличит количество судозаходов крупнотоннажных судов

Правительство РФ увеличило акваторию морского порта Посьет в Приморском крае. говорится в распоряжении, размещенном на официальном сайте Кабмина. Предыдущие границы, в пределах которых осуществляется государственное регулирование деятельности в порту, были зафиксированы распоряжением правительства от 19 мая 2009 года.

В связи с возрастающим количеством судозаходов крупнотоннажных судов увеличен участок акватории №2, примыкающий к морскому терминалу "Славянка".

В существовавших до настоящего времени границах участка акватории №2 было предусмотрено обслуживание судов длиной до 245 м и осадкой до 15 м. В результате увеличения границ акватории появится возможность обслуживания судов длиной до 400 м и осадкой до 17 м.

Создание рейдовой стоянки для крупнотоннажных судов позволит обслуживать такие суда на рейдах без постановки к причалам.

Кроме того, увеличение акватории порта позволит создать дополнительные рейдовые перегрузочные комплексы, что будет способствовать развитию порта и региона в целом.

Порт Посьет - расположен в Хасанском районе Приморского края на побережье Японского моря южнее Владивостока в заливе Посьета. Железная дорога связывает его с Транссибирской железнодорожной магистралью, Северо-Восточным Китаем, Северной Кореей. По данным ФГУ "Администрация морских портов Приморского края", порт Посьет способен принимать суда грузоподъемностью до 26 тыс. тонн с осадкой до 9,5 м. Причальный фронт торгового порта включает три грузовых причала общей протяженностью 450 м с глубинами 9,5 м. 

На территории порта работает ОАО "Торговый порт Посьет", специализирующееся  на перевалке угля на экспорт в страны Юго-Восточной Азии и Японию. "Дочке" "Мечела" ООО "Мечел-Транс" принадлежит 96,9421% акций ОАО "Торговый порт Посьет".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: "Мечел"  Посьет  порты 



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