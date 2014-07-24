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В Приморье расширили границы акватории порта Посьет
Правительство РФ считает, что это будет способствовать привлечению крупнейших судоходных линий иностранных компаний в порт и увеличит количество судозаходов крупнотоннажных судов
Правительство РФ увеличило акваторию морского порта Посьет в Приморском крае. говорится в распоряжении, размещенном на официальном сайте Кабмина. Предыдущие границы, в пределах которых осуществляется государственное регулирование деятельности в порту, были зафиксированы распоряжением правительства от 19 мая 2009 года.
В связи с возрастающим количеством судозаходов крупнотоннажных судов увеличен участок акватории №2, примыкающий к морскому терминалу "Славянка".
В существовавших до настоящего времени границах участка акватории №2 было предусмотрено обслуживание судов длиной до 245 м и осадкой до 15 м. В результате увеличения границ акватории появится возможность обслуживания судов длиной до 400 м и осадкой до 17 м.
Создание рейдовой стоянки для крупнотоннажных судов позволит обслуживать такие суда на рейдах без постановки к причалам.
Кроме того, увеличение акватории порта позволит создать дополнительные рейдовые перегрузочные комплексы, что будет способствовать развитию порта и региона в целом.
Порт Посьет - расположен в Хасанском районе Приморского края на побережье Японского моря южнее Владивостока в заливе Посьета. Железная дорога связывает его с Транссибирской железнодорожной магистралью, Северо-Восточным Китаем, Северной Кореей. По данным ФГУ "Администрация морских портов Приморского края", порт Посьет способен принимать суда грузоподъемностью до 26 тыс. тонн с осадкой до 9,5 м. Причальный фронт торгового порта включает три грузовых причала общей протяженностью 450 м с глубинами 9,5 м.
На территории порта работает ОАО "Торговый порт Посьет", специализирующееся на перевалке угля на экспорт в страны Юго-Восточной Азии и Японию. "Дочке" "Мечела" ООО "Мечел-Транс" принадлежит 96,9421% акций ОАО "Торговый порт Посьет".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
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