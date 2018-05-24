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Приморским свиньям необходима прививка от африканской чумы
«Русагро» готова поставлять свинину из Приморья в Китай, надо только решить вопрос биобезопасности
Группа компаний «Русагро», реализующая масштабный свиноводческий проект в Приморском крае стоимостью 29 млрд рублей, в течение трех лет готова увеличить производство свинины на Дальнем Востоке на 2 млн тонн. Но для развития экспорта свинины в Китай, который стоит на повестке дня, необходимо решить проблему биобезопасности.
«Основная проблема по нашей продукции - это биобезопасность (распространение африканской чумы свиней, АЧС – Прим. авт.). И она сегодня не решена. Китай выращивает 500 млн голов свиней, для них проблема этой болезни практически смертельна. Пока проблема биобезопасности в России не решена, мы не может двигаться на внешние рынки. А это ключевая задача», - сказал председатель совета директоров ООО «Группа компаний «Русагро» Вадим МОШКОВИЧ (внизу на фото) на сессии «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), открывшегося сегодня в Санкт-Петербурге.
Досье «Золотого Рога»: Болезнь животных, вызванная АЧС и угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию с территории Грузии в 2007 года. Сейчас вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней. Зараженное поголовье полностью уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни, из-за чего производители несут экономические потери.
По словам г-на Мошковича, «Русагро» уже завершает строительство первой очереди свиноводческого проекта на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморском крае, инвестиции в проект составили 20 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в рамках проекта планируется построить семь комплексов по 3 тыс. свиноматок каждый, а также элеватор, комбикормовый завод и убойный цех. В ближайшее время в регион будут завезены племенные свиньи, на полную мощность предприятие выйдет в начале 2020 года.
Первая очередь проекта ориентирована сугубо на внутренний рынок. Для выхода на окупаемость потребуется выход на экспортные рынки, прежде всего в Китай.
«Нас, безусловно, никто за рубежом не ждет. С другой стороны, мы окружены, особенно на Дальнем Востоке, потребителями (прежде всего это Китай, Южная Корея и Япония - Прим. авт.», - пояснил г-н Мошкович.
Петербургский международный экономический форум открылся сегодня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», его работа завершится в субботу, 26 мая. Девиз форума в этом году – «Создавая экономику доверия». Деловая программа включает дискуссии о влиянии новых технологий на все сферы жизни: участники обсудят применение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, использование технологии блокчейн в управлении и бизнесе, построение цифровой инфраструктуры, генную терапию и прорывные технологии в медицине.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург
Фото из фотобанка ПМЭФ
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