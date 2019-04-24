Таиланд хочет выращивать бройлеров и свиней в Приморье

Проект рассчитан как на местный рынок, так и на экспорт в АТР

Таиландская компания Charoen Pokphand Foods (CPF, входит в транснациональный конгломерат Charoen Pokphand Group) рассматривает Приморский и Хабаровский края как место для строительства свиноводческого комплекса и птицефабрики по выращиванию бройлеров. В Приморье в данный момент после банкротства группы «Дальневосточная птица» нет собственного бройлерного птицеводства, масштабный проект в свиноводстве с прицелом на рынок Китая реализует группа «Русагро».

Конгломерат активно инвестирует в производство свинины в России и уже построил несколько свиноферм в Московской, Орловской, Калужской и Калининградской областях. Сейчас вводится в строй свиноферма в Нижегородской области.

Во Владивостоке уже прошла встреча делегации с врио вице-губернатора Приморья Александром Костенко, до конца недели пройдут встречи с руководством Хабаровского края.

Поддержку инвестору готово оказать Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ)

«Агентство будет поддерживать инвестора в его намерении запустить инвестпроекты в ДФО и готово оказать всю необходимую для этого поддержку», – отметил менеджер по проектам обособленного подразделения АПИ во Владивостоке Абсамат ДЖАНБОРИЕВ, слова которого приводит пресс-служба Минвостокразвития.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: CPF работает в России с сентября 2006 года, когда было организовано ООО «Чароен Покпанд Фудс (зарубежные инвестиции)». В 2009 году она запустила в Московской области (Луховицкий район) комбикормовый завод, который поставляет корма и за пределы региона. Кроме того, компания купила два животноводческих комплекса в Луховицком районе и реконструировала их в племенной свиноводческий репродуктор на 2,4 тыс. голов и свиноводческий комплекс по откорму 20,8 тыс. голов. Компания заявляла о планах до 2020 года инвестировать более $2 млрд в различные проекты, связанные с сельским хозяйством на территории РФ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.