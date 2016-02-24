В Приморье стоимость планировки ТОР "Надеждинская" оценили в 101 миллион

Подведение итогов тендера намечено на 22 марта

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ, управляющая компания ТОРов ДФО и свободного порта Владивосток) объявило конкурс на разработку документации по планировке ТОР «Надеждинская» в Приморском крае. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», максимальная цена контракта составляет 101 млн 216,7 тыс. рублей

В сообщении КРДВ поясняется, что концепция двух ТОРов подразумевает деление их территорий на отдельные зоны, где будут располагаться промышленные предприятия, близкие по отраслевому значению, сгруппированные в единый блок с общей инфраструктурой. В каждом блоке будет предусмотрено дополнительное резервирование земельных участков для перспективного размещения резидентов.

По данным КРДВ, в настоящее время корпорация получила 17 заявок от потенциальных резидентов на осуществление деятельности в ТОР «Надеждинская» на общую сумму 26,8 млрд рублей.

В ТОР «Надеждинская» уже построен завод по производству заготовок пластиковой тары, также резиденты планируют построить транспортно-логистический комплекс, запустить производство закаленного и нелинейного стекла, комплекс по утилизации (переработке) и обезвреживанию промышленных отходов, завод по производству пищевой продукции.

С учетом подписанных соглашений, свободная площадь ТОР «Надеждинская» для новых резидентов в границах разработки проекта планировки территорий составляет порядка 150 га.

Досье «Золотого Рога»: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" является управляющей компанией, осуществляющей функции по созданию и управлению ТОРами в дальневосточных регионах, в том числе выступает в качестве застройщика объектов инфраструктуры территорий и обеспечивает их функционирование. Кроме того, управляющая компания выполняет функции центра предоставления государственных и муниципальных услуг в ТОР и организовывает предоставление резидентам услуг, необходимых для осуществления деятельности.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток