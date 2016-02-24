www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.89 р. 100 JPY: 60.38 р.
EUR: 76.06 р. 10 CNY: 97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

В Приморье стоимость планировки ТОР "Надеждинская" оценили в 101 миллион

24 Февраля 2016, 19:54 | Приморье

Подведение итогов тендера намечено на 22 марта

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ, управляющая компания ТОРов ДФО и свободного порта Владивосток) объявило конкурс на разработку документации по планировке ТОР «Надеждинская» в Приморском крае. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», максимальная цена контракта составляет 101 млн 216,7 тыс. рублей

В сообщении КРДВ поясняется, что концепция двух ТОРов подразумевает деление их территорий на отдельные зоны, где будут располагаться промышленные предприятия, близкие по отраслевому значению, сгруппированные в единый блок с общей инфраструктурой. В каждом блоке будет предусмотрено дополнительное резервирование земельных участков для перспективного размещения резидентов.

По данным КРДВ, в настоящее время корпорация получила 17 заявок от потенциальных резидентов на осуществление деятельности в ТОР «Надеждинская» на общую сумму 26,8 млрд рублей.

В ТОР «Надеждинская» уже построен завод по производству заготовок пластиковой тары, также резиденты планируют построить транспортно-логистический комплекс, запустить производство закаленного и нелинейного стекла, комплекс по утилизации (переработке) и обезвреживанию промышленных отходов, завод по производству пищевой продукции.

С учетом подписанных соглашений, свободная площадь ТОР «Надеждинская» для новых резидентов в границах разработки проекта планировки территорий составляет порядка 150 га.              

Досье «Золотого Рога»: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" является управляющей компанией, осуществляющей функции по созданию и управлению ТОРами в дальневосточных регионах, в том числе выступает в качестве застройщика объектов инфраструктуры территорий и обеспечивает их функционирование. Кроме того, управляющая компания выполняет функции центра предоставления государственных и муниципальных услуг в ТОР и организовывает предоставление резидентам услуг, необходимых для осуществления деятельности.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: резиденты  тор  крдв  конкурс 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним16:09, 25.02.2016#

    Как странно получается: на 150 га. разместят пищевое производство, переработку пластика и переработку различного мусора- необычное соседство!!! А самое главное, что местрасположение удобное- можно очистные не проектировать - море же рядом. Каждый получит "желаемое": москвичи бобло и льготные налоги, а местные аборигены химические завтраки через воздух и воду.

  • jenjendaladala17:41, 25.02.2016#

    A great way to earn money is through Superior Trading System. They can help you how to trade and learn a strategy that really works. Just Google Superior Trading System and you will not regret it.

  • dsfdsfsdfsd20:44, 26.03.2016#

    dssdfsfds

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru