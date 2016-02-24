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В Приморье стоимость планировки ТОР "Надеждинская" оценили в 101 миллион
Подведение итогов тендера намечено на 22 марта
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ, управляющая компания ТОРов ДФО и свободного порта Владивосток) объявило конкурс на разработку документации по планировке ТОР «Надеждинская» в Приморском крае. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», максимальная цена контракта составляет 101 млн 216,7 тыс. рублей
В сообщении КРДВ поясняется, что концепция двух ТОРов подразумевает деление их территорий на отдельные зоны, где будут располагаться промышленные предприятия, близкие по отраслевому значению, сгруппированные в единый блок с общей инфраструктурой. В каждом блоке будет предусмотрено дополнительное резервирование земельных участков для перспективного размещения резидентов.
По данным КРДВ, в настоящее время корпорация получила 17 заявок от потенциальных резидентов на осуществление деятельности в ТОР «Надеждинская» на общую сумму 26,8 млрд рублей.
В ТОР «Надеждинская» уже построен завод по производству заготовок пластиковой тары, также резиденты планируют построить транспортно-логистический комплекс, запустить производство закаленного и нелинейного стекла, комплекс по утилизации (переработке) и обезвреживанию промышленных отходов, завод по производству пищевой продукции.
С учетом подписанных соглашений, свободная площадь ТОР «Надеждинская» для новых резидентов в границах разработки проекта планировки территорий составляет порядка 150 га.
Досье «Золотого Рога»: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" является управляющей компанией, осуществляющей функции по созданию и управлению ТОРами в дальневосточных регионах, в том числе выступает в качестве застройщика объектов инфраструктуры территорий и обеспечивает их функционирование. Кроме того, управляющая компания выполняет функции центра предоставления государственных и муниципальных услуг в ТОР и организовывает предоставление резидентам услуг, необходимых для осуществления деятельности.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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Как странно получается: на 150 га. разместят пищевое производство, переработку пластика и переработку различного мусора- необычное соседство!!! А самое главное, что местрасположение удобное- можно очистные не проектировать - море же рядом. Каждый получит "желаемое": москвичи бобло и льготные налоги, а местные аборигены химические завтраки через воздух и воду.