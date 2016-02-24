Приморская прокуратура не выявила нарушений в деятельности АО "ДВЭУК"

Ресурсоснабжающая организация соблюдает требования законодательства в сфере раскрытия информации об оказываемых коммунальных услугах

Представление гендиректору АО «ДВЭУК», внесенное прокуратурой г. Владивостока в связи с якобы установленными нарушениями в сфере раскрытия информации об оказываемых коммунальных услугах в деятельности ресурсоснабжающей организации, отозвано по итогам проверки прокуратуры Приморского края, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Ранее прокуратура г. Владивостока по обращению проректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) провела проверку в отношении ресурсоснабжающей организации АО «ДВЭУК», в ходе которой и были выявлены «нарушения».

Однако в ходе проведенной прокуратурой края проверки оснований для внесения указанного акта реагирования не установлено, представление прокуратурой г. Владивостока отозвано.

Досье «Золотого Рога»: "ДВЭУК" создана в 2001 году в целях повышения эффективности управления дочерними и зависимыми обществами РАО "ЕЭС России". В настоящее время АО "ДВЭУК" управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов Дальневосточного федерального округа. Государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом владеет 99,9996% акций ДВЭУК, еще 0,0004% принадлежит ПАО "РАО ЭС Востока".

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой рог», Владивосток