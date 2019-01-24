Приморью будут выделены миллиарды на медицину

Обещано также финансирование строительства и ремонта дорог

Приморскому краю в 2019 году будут выделены дополнительные 4,5 млрд рублей на социально-экономическое развитие региона.

«По Приморью мы планируем выделение дополнительных средств на 2019 год - до 4,5 млрд рублей. Мы встречались с (губернатором) Олегом Николаевичем Кожемяко. Финансирование будет направлено, прежде всего, на те объекты, которые нуждаются в реконструкции, доукомплектовании, ремонте. Больше всего вопросов и проблем по медицинским учреждениям», - сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ в среду на заседании правительственной подкомиссии по реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке.

«Мы также говорили о дорогах, благоустройстве, о, скажем, возможности передвигаться во Владивостоке. Он (Кожемяко) так же согласен, что эти задачи надо решать. Но сегодня проекта нет, поэтому проект будет разработан вместе с Минтрансом. Мы рассмотрим вопросы, связанные с дорожным строительством и благоустройством города в перспективе 2020-21 годов. Мы постараемся на это средства выделить», - добавил вице-премьер.