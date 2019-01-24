Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморью будут выделены миллиарды на медицину
Обещано также финансирование строительства и ремонта дорог
Приморскому краю в 2019 году будут выделены дополнительные 4,5 млрд рублей на социально-экономическое развитие региона.
«По Приморью мы планируем выделение дополнительных средств на 2019 год - до 4,5 млрд рублей. Мы встречались с (губернатором) Олегом Николаевичем Кожемяко. Финансирование будет направлено, прежде всего, на те объекты, которые нуждаются в реконструкции, доукомплектовании, ремонте. Больше всего вопросов и проблем по медицинским учреждениям», - сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ в среду на заседании правительственной подкомиссии по реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке.
«Мы также говорили о дорогах, благоустройстве, о, скажем, возможности передвигаться во Владивостоке. Он (Кожемяко) так же согласен, что эти задачи надо решать. Но сегодня проекта нет, поэтому проект будет разработан вместе с Минтрансом. Мы рассмотрим вопросы, связанные с дорожным строительством и благоустройством города в перспективе 2020-21 годов. Мы постараемся на это средства выделить», - добавил вице-премьер.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Приморью будут выделены миллиарды на медицину
- Знаменитого на весь мир тигра Амур забирают из Приморья
- Началась экспертиза одной из наиболее популярных в Приморье рыбы
- Япония дорого заплатит за "приморскую "Фукусиму"
- В Приморье выявили крупных поставщиков контрабандного краба
- В Михайловском районе, где выявлен ящур, введен карантин
- Приморье не будут объединять с Сахалином
- Путин встретится с Кожемяко
- Почти 12 миллиардов рублей исчезли после создания в Приморье ТОР "Большой Камень"
- Полпред Трутнев оставил нового губернатора Приморья без подарка
Новости раздела
- Приморью будут выделены миллиарды на медицину
- Знаменитого на весь мир тигра Амур забирают из Приморья
- Началась экспертиза одной из наиболее популярных в Приморье рыбы
- Япония дорого заплатит за "приморскую "Фукусиму"
- В Приморье выявили крупных поставщиков контрабандного краба
- Вопросы по строительству центра переработки ядерных отходов в Приморье все-таки остаются
- В Михайловском районе, где выявлен ящур, введен карантин
- Приморье не будут объединять с Сахалином
- Путин встретится с Кожемяко
- Почти 12 миллиардов рублей исчезли после создания в Приморье ТОР "Большой Камень"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк предлагает снимать в банкоматах наличные по-новому
- Эвакуацию детей из школ Владивостока иначе как позором не назовешь
- Каждый седьмой житель Владивостока подвержен этому серьезному заболеванию
- Спасатели нашли тело третьего лётчика Су-34
- Во Владивостоке безнаказанно разворовывают госимущество
- Дальневосточный губернатор начал масштабную антикоррупционную проверку
- Бегство министров из правительства Хабаровского края приобрело характер эпидемии
- Минобороны: Найден второй пилот Су-34, потерпевшего крушение на Дальнем Востоке
- Во Владивосток направят Boeing-737-700
- На предприятиях Хабаровского края ожидаются массовые сокращения персонала