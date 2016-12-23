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"Единая Россия" открестилась от бывшего вице-губернатора Сидоренко
Чиновник подозревается в мошенничестве
Политический совет Приморского отделения партии «Единая Россия» приостановил членство бывшего вице-губернатора Приморья Сергея СИДОРЕНКО, в отношении которого в настоящее время идут следственные мероприятия. Ранее губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ принял отставку своего заместителя.
«Члены политического совета местного отделения «Единой России» Артемовского городского округа в составе 15 человек 22 декабря на внеочередном заседании приняли решение приостановить членство в партии Сидоренко Сергея Петровича - бывшего вице-губернатора Приморья. Решение было принято, согласно уставу, в связи с возбуждением уголовного дела против чиновника», - говорится в сообщении политсовета.
В среду Фрунзенский районный суд Владивостока поместил Сергея Сидоренко под домашний арест по уголовному делу о покушении мошенничество (ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие ведет региональное Управление ФСБ РФ.
По данным прокуратуры, в деле, возбужденном по факту совершения преступления, фигурирует сумма не менее 10 млн рублей.
Сергей Сидоренко курировал в администрации Приморья вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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