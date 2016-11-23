Приморские таможенники не пропустили в Китай почти тонну конфет и вафель

Собственник сладостей хотел сэкономить

Уссурийская таможня не пропустила на пункте пропуска Пограничный почти тонну направлявшихся в Китай конфет, шоколада, вафель и других кондитерских изделий производства фабрик «Красный Октябрь», «РотФронт» и «Бабаевский», которые пользуются бешенным спросом у наших соседей.

Установлено, что декларантом в таможенной декларации были указаны недостоверные сведения о весе товара. В товаросопроводительных документах, предоставленных перевозчиком таможенному органу, сведения о весе также указаны недостоверно.

В отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования товара в установленной форме. В отношении перевозчика, предоставившего таможне недостоверные сведения о весе товара, возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится расследование, отмечает таможня.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток