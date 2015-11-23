Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рыбный кластер в Приморье должен быть сформирован к 1 марта
Такое поручение дал президент Владимир Путин
Президент Владимир ПУТИН по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса поручил правительству и органам власти регионов ДФО до 1 марта 2016 года сформировать на территории округа рыбоперерабатывающие кластеры.
Кк уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», что за разработку проекта Дальневосточного рыбного кластера Приморье заплатило Московскому филиалу японского исследовательского института «Номура» (Nomura Research Institute, входит в Nomura Group) 28 млн рублей.
Президент также поручил правительству до 1 декабря 2015 года представить предложения по выравниванию железнодорожного тарифа на перевозку грузов в универсальных и рефрижераторных контейнерах, включая возможность субсидирования железнодорожного тарифа в целях исключения сезонного роста цен на перевозку рыбной продукции.
Поручено также представить предложения по перевозке с Дальнего Востока в центральную часть РФ рыбной продукции рефрижераторными контейнерами морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.
Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) поручено до 1 февраля 2016 года провести анализ формирования оптовой цены рыбной продукции, наценки посредников и розничной торговли, а также стоимости транспортно-логистических услуг.
Правительство и региональные органы власти должны до 1 февраля 2016 года рассмотреть вопрос о целесообразности установления единого промыслового пространства, обратив особое внимание на возможные риски социально-экономического развития прибрежных районов приморских субъектов РФ.
До 1 марта должен быть представлен доклад по организации аукционной и биржевой торговли водными биологическими ресурсами, в том числе предназначенными на экспорт.
Реализацию данных поручений под контроль возьмет специальная правительственная комиссия под руководством заместителя председателя правительства России, которая будет сформирована до 1 декабря.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Камчатский бизнес проглотил две крупные рыбодобывающие компании Приморского края
- Процесс "квоты под киль" запущен - Трутнев
- Китай ищет в Приморье партнеров для проектов в рыбной отрасли
- Рыбакам Приморья придется строить новый флот и рыбоперерабатывающие мощности
- Рыбный кластер в Приморье должен быть сформирован к 1 марта
- ВЭФ: экс-губернатор Сергей Дарькин заявил, что Приморье отстает от Китая в развитии аквакультуры на 10 лет
Новости раздела
- Загранпаспорта и водительские права серьезно подорожают
- Газовый завод в Хасанском районе начнут строить в 2020 году
- В Приморье будет построен самый мощный в мире ледокол
- Путин потребовал от правительства невозможного?
- Сидеть в СИЗО стало выгодно
- Путин пообещал продолжить чистку губернаторов
- Выплаты приморским вкладчикам рухнувшего банка начнутся не скоро
- "Дальневосточный гектар" может стать больше
- МТС займется развитием цифровой экономики Приморского края
- Китай обещает добавить Владивостоку туристов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Рубль упадет и очень сильно
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
Это правильное решение, к 1 марта начнет работать в полную мощность Свободный порт Владивосток и ТОРЫ, поэтому кластер будет открыт своевременно.