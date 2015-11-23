Рыбный кластер в Приморье должен быть сформирован к 1 марта

Такое поручение дал президент Владимир Путин

Президент Владимир ПУТИН по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса поручил правительству и органам власти регионов ДФО до 1 марта 2016 года сформировать на территории округа рыбоперерабатывающие кластеры.

Кк уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», что за разработку проекта Дальневосточного рыбного кластера Приморье заплатило Московскому филиалу японского исследовательского института «Номура» (Nomura Research Institute, входит в Nomura Group) 28 млн рублей.

Президент также поручил правительству до 1 декабря 2015 года представить предложения по выравниванию железнодорожного тарифа на перевозку грузов в универсальных и рефрижераторных контейнерах, включая возможность субсидирования железнодорожного тарифа в целях исключения сезонного роста цен на перевозку рыбной продукции.

Поручено также представить предложения по перевозке с Дальнего Востока в центральную часть РФ рыбной продукции рефрижераторными контейнерами морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) поручено до 1 февраля 2016 года провести анализ формирования оптовой цены рыбной продукции, наценки посредников и розничной торговли, а также стоимости транспортно-логистических услуг.

Правительство и региональные органы власти должны до 1 февраля 2016 года рассмотреть вопрос о целесообразности установления единого промыслового пространства, обратив особое внимание на возможные риски социально-экономического развития прибрежных районов приморских субъектов РФ.

До 1 марта должен быть представлен доклад по организации аукционной и биржевой торговли водными биологическими ресурсами, в том числе предназначенными на экспорт.

Реализацию данных поручений под контроль возьмет специальная правительственная комиссия под руководством заместителя председателя правительства России, которая будет сформирована до 1 декабря.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток