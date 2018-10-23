Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Терминал ООО "Восточная Стивидорная Компания" в порту Восточный применяет новые экологические технологии
Построены пылезащитный экран угольного склада и очистные сооружения дождевого стока
В порту Восточный прошло Межведомственное совещание по внедрению наилучших доступных технологий перевалки угля. На совещании присутствовали представители Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), Тихоокеанского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации морских торговых портов, Федерального автономного учреждения «Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики», а также Исследовательского Института Номура и стивидорных компаний. Терминал ВСК представлял управляющий директор ООО «Восточная Стивидорная Компания» (ВСК) Александр ДУДКО.
Участники совещания обсудили изменения, которые должны быть внесены во исполнение распоряжения правительства РФ № 968-р от 24 мая 2018 года в межотраслевой информационно-технический справочник «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов)» (ИТС НДТ). Данный справочник, внедренный приказом Росстандарта в 2017 году, включает в себя описание универсальных подходов и методов, используемых в настоящее время в Российской Федерации для минимизации воздействия производственной деятельности на окружающую среду.
Членам рабочей группы были представлены внедренные на терминалах Находкинского и Восточного портов технические решения, минимизирующие воздействие производственной деятельности угольных терминалов на акваторию и локальную экосистему портов.
В частности, на терминале ООО «ВСК» на сегодняшний день введен в эксплуатацию масштабный пылезащитный экран угольного склада высотой 16 метров и длиной по периметру 970 п. м, завершено строительство очистных сооружений дождевого стока причалов № 5 и 6. Компания в постоянном режиме проводит поверхностное орошение угольных штабелей и полив технологических проездов и зон погрузки-разгрузки, проездов и производственной территории, уборку причалов, железнодорожных и подкрановых путей.
Рабочая группа предложила к утверждению девять пунктов, описывающих наилучшие доступные технологии, позволяющие снизить распространение угольной пыли при перевалке и хранении угля, в том числе строительство ветропылезащитных экранов, оборудование системами орошения и пылеподавления складских и производственных территорий, строительство очистных сооружений.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ООО «ВСК»
Новости тематики
- Терминал ООО "Восточная Стивидорная Компания" в порту Восточный применяет новые экологические технологии
- В Приморье будет новый прокурор
- В Приморье обнаружены громадные залежи меди
- Пробная перепись населения пройдет в новом формате
- Путин лично дал старт свиноводческому проекту "РусАгро" в Приморье
- Корейцы полетели во Владивосток
- Крупнейшая территория опережающего развития Приморья расширена под теплицы и бетонный завод
- "Восточный Порт" cтроит новый ветропылезащитный экран на угольном терминале
- Юг Приморского края завалят углем c разрешения президента
- Китай готов построить скоростную железную дорогу из Суйфэньхэ во Владивосток
Новости раздела
- Терминал ООО "Восточная Стивидорная Компания" в порту Восточный применяет новые экологические технологии
- В Приморье будет новый прокурор
- Приморская компания купила рыболовный траулер за 340 млн рублей
- В Приморье обнаружены громадные залежи меди
- Пробная перепись населения пройдет в новом формате
- Корейцам придется поделиться технологиями с верфью "Звезда"
- Путин лично дал старт свиноводческому проекту "РусАгро" в Приморье
- Корейцы полетели во Владивосток
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Яровая пообещала приморцам дешевые авиабилеты весь год
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Николаев напрашивается на "бис"
- "Суражевка" от Абрамовича
- Проходной банк
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке