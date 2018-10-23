Терминал ООО "Восточная Стивидорная Компания" в порту Восточный применяет новые экологические технологии

Построены пылезащитный экран угольного склада и очистные сооружения дождевого стока

В порту Восточный прошло Межведомственное совещание по внедрению наилучших доступных технологий перевалки угля. На совещании присутствовали представители Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), Тихоокеанского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации морских торговых портов, Федерального автономного учреждения «Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики», а также Исследовательского Института Номура и стивидорных компаний. Терминал ВСК представлял управляющий директор ООО «Восточная Стивидорная Компания» (ВСК) Александр ДУДКО.

Участники совещания обсудили изменения, которые должны быть внесены во исполнение распоряжения правительства РФ № 968-р от 24 мая 2018 года в межотраслевой информационно-технический справочник «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов)» (ИТС НДТ). Данный справочник, внедренный приказом Росстандарта в 2017 году, включает в себя описание универсальных подходов и методов, используемых в настоящее время в Российской Федерации для минимизации воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

Членам рабочей группы были представлены внедренные на терминалах Находкинского и Восточного портов технические решения, минимизирующие воздействие производственной деятельности угольных терминалов на акваторию и локальную экосистему портов.

В частности, на терминале ООО «ВСК» на сегодняшний день введен в эксплуатацию масштабный пылезащитный экран угольного склада высотой 16 метров и длиной по периметру 970 п. м, завершено строительство очистных сооружений дождевого стока причалов № 5 и 6. Компания в постоянном режиме проводит поверхностное орошение угольных штабелей и полив технологических проездов и зон погрузки-разгрузки, проездов и производственной территории, уборку причалов, железнодорожных и подкрановых путей.

Рабочая группа предложила к утверждению девять пунктов, описывающих наилучшие доступные технологии, позволяющие снизить распространение угольной пыли при перевалке и хранении угля, в том числе строительство ветропылезащитных экранов, оборудование системами орошения и пылеподавления складских и производственных территорий, строительство очистных сооружений.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ООО «ВСК»