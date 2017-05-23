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Один из крупнейших портов Приморья уходит в новые руки
Миноритарии Evraz поддержали Абрамовича и Фролова
Независимые акционеры Evraz одобрили сделку по продаже 100% ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП») основному акционеру холдинга – кипрской Lanebrook Limited. Ожидается, что сделка будет закрыта 15 июня. Миноритарии могли заблокировать сделку, так как Lanebrook Limited владеет 63,79% акций Evraz и считается связанной стороной.
Как сообщала ранее Деловая газета «Золотой Рог», порт за $354,4 млн выкупит кипрская Lanebrook Limited, одними из конечных бенефициаров которой являются Роман АБРАМОВИЧ и президент Evraz Александр ФРОЛОВ. Новый владелец подпишет долгосрочный контракт на перевалку грузов Evraz, а это значит, что один из крупнейших портов Приморья по-прежнему будет работать в первую очередь с углем и металлами.
В рамках сделки порт оценен в $339,7 млн, сумма сделки включает также долг и выплату дивидендов стивидора. Чистые поступления от сделки для Evraz составят $295 млн.
В настоящее время единственным акционером «Евраз НМТП» (крупнейшая стивидорная компания в порту Находка) является ООО «Сибметинвест» (SPV-компания группы Evraz).
В рамках сделки новый собственник и «Евраз НМТП» уже заключили соглашение о перевалке грузов, в соответствии с которым Evraz обязуется поставлять, а Находкинский морторгпорт - обрабатывать грузы в определенном объеме и по определенным тарифам в течение 5 лет.
Ранее среди претендентов на актив назывались экс-губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН, экс-совладелец Evraz Александр КАТУНИН (его дочери Марии КАТУНИНОЙ принадлежит контрольный пакет ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»), группа «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА, «Кузбассразрезуголь» (владеет АО «Восточный порт»), Global Ports (владеет контейнерным терминалом «Восточная стивидорная компания»), группа компаний «Дело» Сергея ШИШКАРЕВА, а также компании из Казахстана и Китая.
Досье "Золотого Рога": АО «Евраз НМТП» имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота, общая протяженность которых составляет 3,5 км. Возможности предприятия позволяют выгружать до 500 вагонов в сутки. Складские площади превышают 300 тыс. кв. м. Основные клиенты - Evraz и угольная компания «Сибуглемет». Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине. Основными акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,03% голосующих акций), Александр АБРАМОВ (20,15% и 21,38%), Александр Фролов (10,06% и 10,68%), Геннадий КОЗОВОЙ (5,56% и 5,9%), Александр ВАГИН (5,5% и 5,84%), Евгений ШВИДЛЕР (2,91% и 3,09%).
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото "Евраз НМТП"
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