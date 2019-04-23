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Государство сократило финансирование госзаказа для предприятий приморского ОПК
23 Апреля 2019, 12:02 | Приморье
Рост загрузки предполагается только с 2022 года
Приборостроительные предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Приморского края в 2018 году снизили объемы производства по сравнению с 2017 годом в связи с сокращением финансирования государственного оборонного заказа, сообщил сегодня в отчете Законодательному собранию региона губернатор Олег КОЖЕМЯКО.
Речь идет о ПАО «Дальприбор», ПАО «Варяг» и АО «Изумруд». Рост производства на этих предприятиях предполагается только с 2022 года.
Олег КЛИМЕНКО. азета "Золотой Рог", Владивосток.
Автор: Олег Клименко
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