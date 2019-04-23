Государство сократило финансирование госзаказа для предприятий приморского ОПК

Рост загрузки предполагается только с 2022 года

Приборостроительные предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Приморского края в 2018 году снизили объемы производства по сравнению с 2017 годом в связи с сокращением финансирования государственного оборонного заказа, сообщил сегодня в отчете Законодательному собранию региона губернатор Олег КОЖЕМЯКО.

Речь идет о ПАО «Дальприбор», ПАО «Варяг» и АО «Изумруд». Рост производства на этих предприятиях предполагается только с 2022 года.