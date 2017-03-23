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Установкой "ЭРА-ГЛОНАСС" займется "Сумотори-Авто"
Стоимость одного устройства с установкой на автомобиль может достигать 30 тыс. рублей
Первый сертифицированный центр по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили иностранного производства будет открыт на базе ООО «Сумотори-Авто», входящем в Технохолдинг «Сумотори».
«Первым сертифицированным центром по установке системы в Приморье станет ООО «Сумотори-Авто». Договор мы подписали. Сейчас рассмотрим все заявки и проведем конкурс именно на агентский договор для поставщиков приборов», - сообщил журналистам временный генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей ЖЕРЕГЕЛЯ.
На базе «Сумотори-Авто» прошла тестовая установка системы на бывший в употреблении автомобиль марки Honda. Процедура вместе с проверкой связи с центром ГЛОНАСС заняла около 30 минут.
По словам Андрея Жерегеля, в настоящее время стоимость одного устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» с установкой на автомобиль колеблется в диапазоне от 10 до 30 тыс. рублей. Цена будет зависеть от того, за сколько прибор продаст производитель плюс накладные расходы на доставку в регион.
Руководитель АО «ГЛОНАСС» выразил надежду на то, что объективную цену на один прибор сформирует конкурентная среда после того, как в Приморье будут созданы пул мастерских и сеть агентов.
«В наших планах создать и придумать коммерческие сервисы, внедрение в будущем которых сподвигнет всех на установку нашего прибора. Эта задача у нас в приоритете. И (решать ее надо) не ограничительными мерами, а именно поощрительными», - сказал Андрей Жерегеля.
Накануне, 22 марта, на встрече руководства АО «ГЛОНАСС» и губернатора Приморского края с представителями автомобильного бизнеса стал известен порядок оборудования системой «ЭРА-ГЛОНАСС» подержанных иномарок. По словам представителей компании-оператора, временная схема начнет работать уже в начале апреля.
«Я хочу подчеркнуть, органами власти были приняты все возможные меры, для того чтобы снять проблему. Необходимые решения приняты. ПТС на автомобили, ввезенные до 15 февраля выданы. Я собрал вас, чтобы представители АО «ГЛОНАСС» рассказали вам лично, как остальные транспортные средства, ввозимые на территорию РФ, будут оборудоваться этой системой», – заявил Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
Досье «Золотого Рога»: C 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей - обязательным условием стала установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Однако регламент не определил порядок оборудования этой системой подержанных или новых машин, которые ввозятся в РФ. Сертифицированных центров, где можно было бы это делать, нет. В итоге за первые полтора месяца с начала года на складах только Владивостокской таможни скопилось около 1 тыс. машин. После вмешательства в ситуацию федеральных чиновников, таможня начала выдачу документов. С 17 февраля в Приморье выдано более 1,1 тыс. техпаспортов.
В настоящее время России вводится временный порядок оформления подержанных автомобилей, ввозимых на территорию страны. Согласно этому порядку, владелец машины должен будет приобрести систему у АО «ГЛОНАСС», обязавшись установить ее на автомобиль. VIN-номер, номер кузова и id устройства вносятся в государственную автоматизированную информационную систему (ГАИС) «ЭРА-ГЛОНАСС», затем с этим устройством автовладелец получает сертификат безопасности конструкции транспортного средства в специальной лаборатории и, пройдя все процедуры на таможне, получает паспорт транспортного средства (ПТС). Далее в течение 10 дней он должен установить систему в сертифицированных «ГЛОНАСС» центрах и поставить машину на учет в ГИБДД.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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