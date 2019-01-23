Знаменитого на весь мир тигра Амур забирают из Приморья

И переводят в маленькую клетку-тюрьму в Краснодарском крае

Тигр Амур из приморского Сафари-парка, прославившися благодаря своей дружбе с козлом Тимуром, будет передан в Краснодарский эколого-биологический центр «Парк тигров». В итоге, пожалуй, самому известному тигру в мире, предстоит пройти карантин, вынести три обездвиживания, прочувствовать авто и авиаперевозку и угодить в маленькую клетку-тюрьму в Краснодарском крае (в Приморском Сафари-парке у тигра Амура вольера размером с футбольное поле).

Амур, пожалуй, самый известный тигр в мире, благодаря этой истории. За дружбой животных следили из более ста стран мира.

Подробности сделки объяснил директор Приморского Сафари-парка Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ.

«В 2012 году в Приморский Сафари-парк (ООО «Амурский тигр») на временное содержание переданы две особи амурского тигра (самка и самец). Данные животные рождены в неволе в КГБУК «Зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева», являются имуществом Хабаровского края и находятся в оперативном управлении учреждения.

С 2007 года Зоосад является участником Программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра. В 2016 году координатором Программы даны рекомендации по передаче животных для формирования репродуктивных пар на постоянное содержание: самца амурского тигра – Амура - в Приморский Сафари-парк; - самку амурского тигра – Тайгу – в ГККП «Алматинский зоологический парк».

Возможность оставить животных на содержание в КГБУК «Зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева» отсутствует в связи с недостаточной материально-технической базой – у учреждения в коллекции имеется пара амурских тигров, находящихся в постоянной экспозиции.

В связи с вышеизложенным, просим согласовать реализацию двух особей амурского тигра как особо ценного имущества согласно рекомендациям координатора Программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра по балансовой стоимости, составляющей 118 тыс. рублей за каждое животное».

Такое письмо директор Приамурского Зоосада Андрей ДОЛИН отправлял 22.11.2017 года. в министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края СЕРОВОЙ.

Согласно здравого смысла министерство должно было согласовать содержание тигра Амура в Приморском Сафари-парке точно так же, как было сделано подобное согласование в 2012 году. То есть нужно было продлить договор, или согласовать новый, поскольку Зоосад Приамурский является участником Программы Евроазиатской Ассоциации Зоопарков по тиграм.

Однако министерство поступило по-другому, оценив тигра Амура в 1,400 млн рублей (ни один тигр столько не стоит, но тигра Амура – друга Тимура – оценили высоко. Кстати, тигрицу Тайгу не оценивали – зачем министерству оценивать обычного тигра.)

Министерство настояло на выведении тигра Амура из Программы Евроазиатской Ассоциации Зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра.

Министерство согласовало передачу тигра Амура в НП «Парк Тигров», в Краснодарский край, станицу Динскую (директор Александр ПШЕНИЧНЫЙ).

"Предстоящие издевательства над тигром Амуром законны. Для чиновников это имущество Хабаровского края и только. Всё остальное выше их понимания и полномочий.Тигр Амур нарушил законы природы, подружившись с козлом Тимуром. Настолько он всемогущ! Он по праву заслужил восхищение и любовь миллионов людей. Хабаровские чиновники, якобы, не могут нарушить закон, не могут оставить тигра Амура в Приморском сафари-парке. Настолько они ничтожны!", - не скрывает эмоций директор Сафари-Парка.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото ТАСС