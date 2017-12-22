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У казино в игорной зоне "Приморье" появится новый владелец

22 Декабря 2017, 11:23 | Приморье

Судоходная компания с Тайваня может войти в проект игорной зоны «Приморье»

Тайваньская судоходная компания First Steamship Company Limited озвучила намерение приобрести акции азиатского оператора казино Summit Ascent Holdings Limited, являющегося главным бенефициаром развлекательного комплекса Tigre de Cristal в интегрированной развлекательной курортной зоне (ИРКЗ) «Приморье», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По информации представителей Summit Ascent, компания приобретает около 30% акций гонконгского инвестора, которые ранее принадлежали компании Melco International Development Limited. Общая сумма сделки составит почти $250 млн.

Игорный магнат Лоуренс ХО не будет иметь прямой доли в управляющей казино компании, однако по-прежнему сохраняет свои позиции в проекте посредством дочерних компаний.

First Steamship Company Limited является одной из крупнейших компаний в АТР по ведению судоходной деятельности и осуществлению морских перевозок. Также компания работает по таким направлениям, как недвижимость, ритейлинг (брендовые магазины) и ведение туристических услуг на территории материкового Китая.

Компания Summit Ascent Holdings Limited является оператором крупнейшего в России казино Tigre de Cristal, открывшегося в игорной зоне «Приморье" в октябре 2015 года.

ПО аднным АО «Корпорация развития Приморского края», осенью этого года руководство Summit Ascent Holdings Limited подтвердило намерение о создании второго объекта в игорной зоне «Приморье».

Вторая фаза представит собой гостинично-развлекательный комплекс на 500 номеров площадью 100 тыс. квадратных метров. Также будет создан торговый центр, фуд-корт, рестораны и бары, помещения для проведения конференций и банкетов, спа-салон. Размер инвестиций оценивается в $500 млн.

Объект будет расположен на соседнем участке, рядом с действующим казино, и они будут объединены виадуком для удобства гостей.

Досье деловой газеты «Золотой Рог»

Интегрированная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади в 619 га, помимо развлекательных центров и казино, предполагается возвести 21 гостиницу, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, горнолыжную трассу и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования. Проект будет реализовываться в три этапа, последний завершится в 2022 году.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото АО "Корпорация развития Приморского края"

Автор: Ольга Добролюбова
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