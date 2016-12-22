Новый самолет Приморского края находится в Швейцарии

Первые полеты планируется осуществить уже в 2017 году

Очередной самолет малой авиации для Приморского края в настоящее время находится в Швейцарии, в ближайшее время на приемку вылетит экипаж авиакомпании «Аврора», которая будет выступать эксплуатантом нового воздушного судна.

Как сообщил в четверг журналистам губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, третий самолет уже окрашен в ливрею «Авроры».

Сегодня пассажирские перевозки в Приморье осуществляют два пассажирских самолета канадского производства DHC-6 Twin Otter 400 вместимостью 19 мест каждый. Третий самолет будет аналогичного типа, первые полеты планируется осуществить уже в 2017 году.

Досье «Золотого Рога»: В настоящее время самолеты внутрикраевые авиаперевозки на DHC-6-400 осуществляются по девяти направлениям: из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение и Терней; из Тернея в Амгу, Светлую и Единку. На самолете Ан-2 выполняются полеты по маршруту Дальнереченск-Олон-Охотничий-Единка-Самарга. Еще два маршрута выполняются вертолетами Ми-8: это Терней-Амгу-Усть-Соболевка-Светлая-Единка-Агзу и Терней-Амгу-Максимовка-Светлая-Самарга.

Напомним, что оператором внутрикраевых авиаперевозок в Приморье выступает КГУАП «Пластун-Авиа», зарегистрированное в пгт. Пластун (Тернейский район) для обслуживания социально значимых авиаперевозок в труднодоступные населенные пункты Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток