Масштабному нефтехимическому проекту в Приморье поддадут газу

Правительство утвердило «дорожную карту» ВНХК

В первом квартале 2016 года правительство ждет от Минэнерго, «Газпрома» и «Роснефти» предложений об источниках и объемах природного газа для обеспечения первой и второй очередей Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК, стратегический инвестиционный проект НК «Роснефть»), сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

К мерам по обеспечению условий для проектирования и размещения объектов ВНХК отнесены согласование и утверждение Генеральной схемы газоснабжения и газификации Приморского края, рассмотрение заявки на выдачу технических условий на подключение объектов комплекса к магистральным трубопроводам и газораспределительным сетям.

Планируется подготовка и внесение изменений в схему территориального планирования в области энергетики, расширение и изменение границ морского порта Находка в части строительства морского терминала в заливе Восток.

Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации проекта ВНХК и перечень объектов инфраструктуры, элементы которых могут включаться в государственные и федеральные целевые программ.

Согласно соответствующему распоряжению, федеральные органы исполнительной власти до 1 июля 2017 года должны представить в правительство соответствующие изменения в государственные и федеральные целевые программы в целях обеспечения финансирования работ по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры ВНХК за счет средств федерального бюджета с открытием финансирования по ним в 2018 году.

Во втором квартале 2017 года в соответствии с «дорожной картой» профильные ведомства с участием «Газпрома», «Транснефти», «ФСК ЕЭС», РЖД и «Роснефть» должны включить в программы естественных монополий мероприятия по строительству инфраструктуры ВНХК с учетом источника финансирования, механизма возврата инвестиций и экономически обоснованных тарифов.

Среди объектов ВНХК, элементы которые могут включаться в госпрограммы, правительство, в частности, указало строительную площадку, объекты федеральной собственности морского терминала в заливе Восток, внеплощадочные ж/д пути необщего пользования с реконструкцией ст.Кузнецово, объекты водоснабжения, электросетевого хозяйства в рамках подключения к сетям ФСК, газопровод (примыкание к системе «Газпрома»), подводящий трубопровод-отвод к системе Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО).

Досье "Золотого Рога": Запуск первой очереди ВНХК на 12 млн тонн переработки нефти ожидался в 2020 году. В рамках первой очереди, как планируется, будет произведено 1,6 млн тонн бензина, 800 тыс. тонн авиакеросина, 6 млн тонн дизтоплива, 2,2 млн тонн нафты, 600 тыс. тонн кокса и 400 тыс. тонн сжиженных углеводородных газов. Стоимость строительства ВНХК в 2013 году оценивалась в 1,3 трлн рублей.

«Роснефть» в сентябре 2015 года договорилась с ChemChina о возможном вхождении китайской компании в этот проект.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток