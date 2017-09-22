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Семья Игоря Пушкарева получит более полумиллиарда рублей
Выплаты обеспечит контролируемый семьей «Спасскцемент»
Акционеры АО «Спасскцемент» (читай, семья опального мэра Игоря ПУШКАРЕВА) впервые за последние шесть лет получат дивиденды и сразу в большом объеме - объем выплат составит 638,133 млн рублей.
Решение о выплате дивидендов было принято акционерами «Спасскцемента» на внеочередном собрании 19 сентября единогласно и это легко объяснимо, ведь 92,14% предприятия принадлежат зарегистрированной на Кипре компании Lymex Holdings Limited. Которая, по неофициальным данным, контролируется семьей и родственниками отстраненного от должности мэра Владивостока Игоря Пушкарева.
Досье «Золотого Рога»: АО «Спасскцемент» - ведущий производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе. Производство цемента на предприятии осуществляется по сухому способу подготовки и обжига сырья по полному технологическому циклу. Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав АО, - Спасского и Новоспасского - составляет 3 млн 127 тыс. тонн цемента в год. Уставный капитал «Спасскцемента» составляет 432 млн 632 тыс. 560 рублей, он разделен на 1 млрд 084 млн 581 тыс. 400 обыкновенных акций номиналом 40 копеек каждая. Lymex Holdings Limited (Кипр), контролируемому семьей Игоря Пушкарева и его родственниками, принадлежит 92,14% акций.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в июле акционеры «Спасскцемента» одобрили привлечение в Сбербанке возобновляемой кредитной линии на 600 млн рублей на пополнение оборотных средств. Кредит привлекается по ставке не более 11,2% годовых на 16 месяцев. Срок исполнения обязательств по сделке - 1 декабря 2018 года.
«Спасскцемент» в последнее время работает с хорошей рентабельностью. Так, чистая прибыль по итогам I полугодия выросла в 1,5 раза и составила 438,683 млн рублей. Выручка при этом выросла на 23,8%, до 3,517 млрд рублей. Кредиторская задолженность с начала года выросла на 21%, до 879,432 млн рублей.
Олег КЛИМЕНКО.
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