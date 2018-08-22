Китай готов построить скоростную железную дорогу из Суйфэньхэ во Владивосток

Стоимость проекта оценивается в $7 млрд

Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из китайского приграничного города Суйфэньхэ во Владивосток предварительно оценивается в $7 млд. Протяженность магистрали может составить 180 километров. Основными инвесторами с китайской стороны могут выступить China Railway Donfang Group и Naga Corp. (реализует проект в игорной зоне «Приморье»).

«Китайская компания на сегодняшний день практически полностью разработала технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта. Оно достаточно глубокое с учетом изучения ситуации как в приграничных районах Китая, так и на Дальнем Востоке. В принципе, они (китайская компания – Прим. авт.) пришли к выводу, что строительство ВСМ рентабельно», - заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ в Даляне по итогам заседания российско-китайской межправкомиссии.

При этом основным является вопрос о ширине колеи.

«Они (китайская компания – Прим. авт.) в общем-то готовы ее строить, но есть несколько вопросов, которые надо решить с российской стороны для того, чтобы этот проект был реализован. Самый главный вопрос - это ширина колеи. Сегодня уже обсуждалась и совмещенная колея, обсуждался и вариант использования поездов, которые имеют возможность раздвигать колесные пары, то есть разные варианты рассматриваются. Здесь есть позиция министерства транспорта РФ, РЖД, они занимают твердую позицию, что по нашей территории должна идти наша ширина колеи», - пояснил г-г Трутнев

Следующие вопросы связанны с выбором трассы. «Соответственно, с выделением участков земли, с преференциальным режимом, но эти вопросы мы уже, в принципе, вполне в состоянии решить», - добавил вице-премьер.

Заседании межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и северо-востока КНР состоялось 21 августа в китайском Даляне. Сопредседателями комиссии являются вице-премьер РФ, Юрий Трутнев и вице-премьер Госсовета КНР ХУ Чуньхуа.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток