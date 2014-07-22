В Приморье ВНХК и ДВО РАН начали сотрудничество с обеспечения экологической безопасности проекта

Предварительно все предложения ученых были рассмотрены на научно-техническом совете ВНХК

Первая, после подписания соглашения о сотрудничестве, рабочая встреча ученых Дальневосточного отделения Российской академии наук и представителей ЗАО "Восточная нефтехимическая компания" (ВНХК) прошла в Находке. В ходе нее был определен план взаимодействия сторон в рамках реализации проекта строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Пади Елизарова.

Предварительно, все предложения ученых были рассмотрены на научно-техническом совете Восточной нефтехимической компании. По итогам совета, в работу были приняты те, которые имеют наибольшую значимость на этапе проектирования ВНХК и будут актуальны в долгосрочной перспективе.

В ближайшее время ученые Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН рассмотрят ряд решений по проекту ВНХК на предмет соответствия нормам обеспечения безопасности для окружающей среды и местного населения. По результатам рассмотрения будут выданы рекомендации, касающиеся экологических аспектов процесса строительства и дальнейшей эксплуатации нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса.

Помимо этого, в течение ближайших трех лет на базе ДВО РАН планируется разработка новых гидрофобных сорбентов на основе полиэтилена и полипропилена для улавливания нефтепродуктов с поверхности воды. Их основная задача - максимальная нейтрализация экологического урона в случаи возникновения нештатной ситуации.

Кроме того, на встрече было принято решение до конца 2014 года провести ряд тематических круглых столов по обсуждению вопросов экологической безопасности проекта ВНХК.

Как сообщалось ранее, проект ВНХК предполагает строительство нефтехимического комплекса в районе Пади Елизарова Партизанского района Приморского края общей мощностью переработки в 30 млн тонн, из которых 24 млн придется на нефть, 6 млн тонн - на нафту.

Первая очередь может предполагать строительство комплекса мощностью до 12 млн тонн в год, вторая очередь - запуск нефтехимического блока на 3,4 млн тонн продукции в год, третья очередь - увеличение нефтепереработки дополнительно еще на 12 млн тонн в год и нефтехимии - дополнительно на 2,6 млн тонн в год. Реализация третьей очереди предполагается при условии соответствующей рыночной конъюнктуры.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток