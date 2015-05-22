Один день до старта "Зеленого марафона" Сбербанка во Владивостоке

23 мая всероссийская социально-спортивная акция, объединяющая любителей здорового образа жизни и активного отдыха, одновременно состоится в 42 крупных городах страны, а также Турции и Казахстане. В числе участников проекта город Владивосток.

За три года существования проекта в нем приняли участие более 300 тыс. человек. Программа «Зеленого марафона» включает спортивный забег на символическую дистанцию 4,2 километра, что позволяет всем желающим, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки, приобщиться к здоровому образу жизни. Для гостей и участников спортивно-семейного праздника будет открыта развлекательная зона. Для детей с самого утра будут работать батут, качели, аквагрим, детский тир, рисование мелками, гигантский твистер и многое другое. Гостей и участников забега ждет обширная развлекательная программа:

Сюрпризы от Тихоокеанского флота: полевая кухня с матросской кашей, интерактивные площадки, выставка боевой техники с возможностью заглянуть внутрь БТР-80, ОСА-АК, БДРМ-2рх и БМП;

Живое выступление музыкальной группы;

Танцевальные и вокальные номера.

В этом году всероссийский забег проходит под девизом «Марафон наших достижений». Во всех 42 городах-участниках организуются различные социальные и экологические акции, направленные на благоустройство городской среды. Социальные инициативы, запланированные к реализации, были выбраны самими жителями в ходе открытого голосования.

Во Владивостоке «Зеленый марафон» состоится 23 мая на Центральной площади города. Регистрация участников открыта с 9:00, забег стартует в 12:30, завершит мероприятие церемония награждения призеров и выступление музыкальной группы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.