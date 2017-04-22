Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Военные заявляют, что переброска боевой техники в Приморье не связана с ситуацией вокруг Северной Кореи
Артиллерия и танки возвращаются с плановых масштабных учений
Военные опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о якобы стягивании военной техники на юг Приморья к государственной границе с КНДР. Ранее в соцсетях было размещено видео с военной техникой, перевозимой по железной дороге на открытых платформах (скриншот внизу). Автор съемки сообщает, что это уже третий замеченный им состав с бронетехникой за последние несколько дней.
«Это абсолютно плановые мероприятия боевой подготовки, которые никак не связаны с политическими моментами. Военная техника, которая имеется в распоряжении войск на Дальнем Востоке, была задействована в масштабных учениях по управлению группировками ПВО и авиации, проходившими на специализированном полигоне Телемба в республике Бурятия. Оттуда возвращается в пункты постоянной дислокации техника противовоздушной обороны. Участвовали в том числе и соединения общевойсковой армии в Приморье», - сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) Александр ГОРДЕЕВ.
Он также отметил, что недавно проходили полевые сборы артиллерии, которые завершились учениями с боевой стрельбой на полигоне Цугол в Забайкальском крае. Боевая техника перебрасывается в том числе и оттуда.
Еще один момент - в период с 3 по 29 апреля в войсках ВВО проводится контрольная проверка за зимний период обучения. В ее рамках соединения и войсковые части поднимаются по тревоге, проверяется их боеготовность, совершаются марши на военной технике. Задача может быть поставлена соединениям в любую точку округа переместиться, выполнить боевую стрельбу. Они могут идти и железнодорожным транспортом в том числе.
«Контрольная проверка будет идти до 29-го числа, так было каждый год, и прошлый год, и по осени так будет. Контрольная проверка проводится дважды в год: весной за зимний период обучения, итоговая проводится осенью за летний период обучения. Оценивается каждый военнослужащий от солдата до генерала и в комплексе - подразделения, воинские части, соединения», - пояснил Гордеев.
Ранее представитель Пхеньяна заявил, что корейские вооруженные силы готовы ответить на нападение США ядерным ударом на ядерный удар.
«Сегодня США занимаются развязыванием ядерной войны на Корейском полуострове. Если США совершат безрассудную провокацию, корейские вооруженные силы ответят на провокацию, и будут отвечать масштабной войной на масштабную войну, и ядерным ударом на ядерную войну», - заявил военный атташе посольства КНДР в Москве Ким Йон Зин, слова которого приводит «Интерфакс».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Военные заявляют, что переброска боевой техники в Приморье не связана с ситуацией вокруг Северной Кореи
- Международный транспортный коридор "Приморье-1" получил прямой выход на Китай морем
- "Восточный Порт" обеспечил водой все производственные объекты
- В Приморье появится модернизированный "Кукурузник"
- "Восточный Порт" обеспечил водой все производственные объекты
- Приморье признано пожароопасным
- Путин освободил от должности высокопоставленного генерала из Приморья
- В Приморье готовят банкротство компании, которая претендовала на статус резидента Свободного порта Владивосток
- Через Зарубино пойдут миллионы тонн зерна
- Федор Конюхов продержался первые сутки на воздушном шаре
Новости раздела
- Военные заявляют, что переброска боевой техники в Приморье не связана с ситуацией вокруг Северной Кореи
- "Роснефть" опровергает слухи о низком качестве топлива в Приморье
- Международный транспортный коридор "Приморье-1" получил прямой выход на Китай морем
- Установкой "ЭРА-ГЛОНАСС" займется "Сумотори-Авто"
- "Восточный Порт" тестирует новое перегрузочное оборудование
- В Большом Камне за пять лет построят 5,7 тыс. квартир
- "Восточный Порт" обеспечил водой все производственные объекты
- В Приморье обсчитывают крупное месторождение серебра
- В Приморье появится модернизированный "Кукурузник"
- "Восточный Порт" обеспечил водой все производственные объекты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Фискальная реформа отнимет у каждого жителя России по 8 тысяч рублей в год
- Экономику ускорят изъятием 1,2 триллиона рублей из карманов россиян
- Задержание краболовного судна в Приморье может привести к международному скандалу
- Авианосец США, напугавший приморцев, "всплыл" у берегов в Австралии
- Расследование теракта в Санкт-Петербурге привело следователей во Владивосток
- Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK "Точки роста вашего бизнеса"
- Северная Корея все-таки сделала это
- "Ролиз" съезжает на Камчатку
- У россиян появится еще один выходной
- К Приморью приближается новый циклон