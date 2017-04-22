Военные заявляют, что переброска боевой техники в Приморье не связана с ситуацией вокруг Северной Кореи

Артиллерия и танки возвращаются с плановых масштабных учений

Военные опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о якобы стягивании военной техники на юг Приморья к государственной границе с КНДР. Ранее в соцсетях было размещено видео с военной техникой, перевозимой по железной дороге на открытых платформах (скриншот внизу). Автор съемки сообщает, что это уже третий замеченный им состав с бронетехникой за последние несколько дней.

«Это абсолютно плановые мероприятия боевой подготовки, которые никак не связаны с политическими моментами. Военная техника, которая имеется в распоряжении войск на Дальнем Востоке, была задействована в масштабных учениях по управлению группировками ПВО и авиации, проходившими на специализированном полигоне Телемба в республике Бурятия. Оттуда возвращается в пункты постоянной дислокации техника противовоздушной обороны. Участвовали в том числе и соединения общевойсковой армии в Приморье», - сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) Александр ГОРДЕЕВ.

Он также отметил, что недавно проходили полевые сборы артиллерии, которые завершились учениями с боевой стрельбой на полигоне Цугол в Забайкальском крае. Боевая техника перебрасывается в том числе и оттуда.

Еще один момент - в период с 3 по 29 апреля в войсках ВВО проводится контрольная проверка за зимний период обучения. В ее рамках соединения и войсковые части поднимаются по тревоге, проверяется их боеготовность, совершаются марши на военной технике. Задача может быть поставлена соединениям в любую точку округа переместиться, выполнить боевую стрельбу. Они могут идти и железнодорожным транспортом в том числе.

«Контрольная проверка будет идти до 29-го числа, так было каждый год, и прошлый год, и по осени так будет. Контрольная проверка проводится дважды в год: весной за зимний период обучения, итоговая проводится осенью за летний период обучения. Оценивается каждый военнослужащий от солдата до генерала и в комплексе - подразделения, воинские части, соединения», - пояснил Гордеев.

Ранее представитель Пхеньяна заявил, что корейские вооруженные силы готовы ответить на нападение США ядерным ударом на ядерный удар.

«Сегодня США занимаются развязыванием ядерной войны на Корейском полуострове. Если США совершат безрассудную провокацию, корейские вооруженные силы ответят на провокацию, и будут отвечать масштабной войной на масштабную войну, и ядерным ударом на ядерную войну», - заявил военный атташе посольства КНДР в Москве Ким Йон Зин, слова которого приводит «Интерфакс».

Газета «Золотой Рог», Владивосток



