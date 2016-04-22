Новая ТЭЦ в Приморье расположится вблизи Артема и будет работать на местном угле

Станция будет второй по электрической мощности в крае после Приморской ГРЭС

Новая ТЭЦ в г. Артеме будет второй по электрической мощности в Приморском крае и сможет вырабатывать не менее 670 МВт (с перспективой расширения до 800 МВт) электроэнергии и не менее 485 Гкал/ч тепловой энергии. Сегодня самой крупной электростанцией в Приморье является Приморская ГРЭС (входит в состав филиала «ЛуТЭК» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК). Установленная электрическая мощность этой станции составляет 1 тыс. 467 МВт, тепловая - 237 Гкал/ч.

Руководители администрации Приморского края и ПАО «РАО ЭС Востока» уже осмотрели потенциальные площадки строительства новой ТЭЦ, обсудили преимущества и недостатки каждой из них, возможности для создания внешней инфраструктуры будущего энергообъекта, а также предварительно оценили возможные риски строительства.

На сегодняшний день идет проектирование станции. Обоснование инвестиций уже рассмотрено на заседании Научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС» и Научного совета РАН по проблемам надежности и безопасности больших систем энергетики.

Строительство нового энергообъекта не только повысит надежность и эффективность электроснабжения энергодефицитного юга Приморья, но и позволит покрыть растущие потребности г. Артем в тепловой энергии. В соответствии с генеральным планом к 2028 году тепловая нагрузка города увеличится с нынешних 288 Гкал.ч до 485 Гкал.ч.

«Новая станция должна заместить в частности морально и физически устаревшее оборудование действующей Артемовской ТЭЦ. Нам («РАО ЭС Востока») нужна базовая станция как для наших существующих потребителей, так и для реализации наших перспективных проектов. Эти возможности может дать только строительство нового энергообъекта», - пояснил заместитель генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» по стратегии и инвестициям Алексей КАПЛУН.

В качестве основного топлива станция будет использовать бурый уголь Павловского месторождения.

«На сегодняшний день уголь остается одним из наиболее дешевых и востребованных видов топлива в большой энергетике. Его использование позволит обеспечить работой приморских угольщиков, снизить издержки при закупке и транспортировке топлива, повысить надежность топливоснабжения станции. Для снижения негативного воздействия нового энергообъекта на окружающую среду проектом предусмотрена установка самых современных систем очистки промышленных выбросов», - пояснил Алексей Каплун.

Досье «Золотого Рога»: ПАО «РАО ЭС Востока» управляет электроэнергетикой Дальнего Востока. Установленная электрическая мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний, входящих в состав холдинга, составляет 8 968 МВт; тепловая мощность - 17 975 Гкал/час; протяженность электрических сетей всех классов напряжения более 102 тыс. км.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток