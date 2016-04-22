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Новая ТЭЦ в Приморье расположится вблизи Артема и будет работать на местном угле
Станция будет второй по электрической мощности в крае после Приморской ГРЭС
Новая ТЭЦ в г. Артеме будет второй по электрической мощности в Приморском крае и сможет вырабатывать не менее 670 МВт (с перспективой расширения до 800 МВт) электроэнергии и не менее 485 Гкал/ч тепловой энергии. Сегодня самой крупной электростанцией в Приморье является Приморская ГРЭС (входит в состав филиала «ЛуТЭК» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК). Установленная электрическая мощность этой станции составляет 1 тыс. 467 МВт, тепловая - 237 Гкал/ч.
Руководители администрации Приморского края и ПАО «РАО ЭС Востока» уже осмотрели потенциальные площадки строительства новой ТЭЦ, обсудили преимущества и недостатки каждой из них, возможности для создания внешней инфраструктуры будущего энергообъекта, а также предварительно оценили возможные риски строительства.
На сегодняшний день идет проектирование станции. Обоснование инвестиций уже рассмотрено на заседании Научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС» и Научного совета РАН по проблемам надежности и безопасности больших систем энергетики.
Строительство нового энергообъекта не только повысит надежность и эффективность электроснабжения энергодефицитного юга Приморья, но и позволит покрыть растущие потребности г. Артем в тепловой энергии. В соответствии с генеральным планом к 2028 году тепловая нагрузка города увеличится с нынешних 288 Гкал.ч до 485 Гкал.ч.
«Новая станция должна заместить в частности морально и физически устаревшее оборудование действующей Артемовской ТЭЦ. Нам («РАО ЭС Востока») нужна базовая станция как для наших существующих потребителей, так и для реализации наших перспективных проектов. Эти возможности может дать только строительство нового энергообъекта», - пояснил заместитель генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» по стратегии и инвестициям Алексей КАПЛУН.
В качестве основного топлива станция будет использовать бурый уголь Павловского месторождения.
«На сегодняшний день уголь остается одним из наиболее дешевых и востребованных видов топлива в большой энергетике. Его использование позволит обеспечить работой приморских угольщиков, снизить издержки при закупке и транспортировке топлива, повысить надежность топливоснабжения станции. Для снижения негативного воздействия нового энергообъекта на окружающую среду проектом предусмотрена установка самых современных систем очистки промышленных выбросов», - пояснил Алексей Каплун.
Досье «Золотого Рога»: ПАО «РАО ЭС Востока» управляет электроэнергетикой Дальнего Востока. Установленная электрическая мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний, входящих в состав холдинга, составляет 8 968 МВт; тепловая мощность - 17 975 Гкал/час; протяженность электрических сетей всех классов напряжения более 102 тыс. км.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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Комментарии
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Алексей22:07, 22.04.2016#
Нельзя все яйца класть в одну корзину. У нас не настолько развито газоснабжение, чтобы можно было обеспечить бесперебойное снабжение газом в таких количествах. Кроме того, это еще куча рабочих мест угольщиков, налоги от их деятельности в бюджет Приморского края. Во ВТЭЦ-2 на газ перевели чтобы обеспечить хоть какую-то экологию в близлежащих районах. АТЭЦ все-же в стороне от Артема (пос. Артемовский не в счет - он изначально создавался как поселок строителей и работников ТЭЦ, поэтому в непосредственной близости). ВТЭЦ-2 тоже была на отшибе, но город разросся в сторону ТЭЦ. .
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Art17:44, 23.04.2016#
Вполне обдуманный проект, уголь- зарплата павловскому разрезу, мазута девать некуда- зарплата нефтяникам, доставка жд, тоже заработок. С логистической стороны лучше в Артеме, там с жд все удачнее, да и на перспективу Владивосток может расширяться только в сторону Артема, вероятно есть планы по созданию промышленных потребителей в этом районе. Газ, штука ценная, его можно за валюту продавать, чего не скажешь о буром угле.
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БРЕД полнейший БРЕД. Уголь, а тем более бурый это вчерашний век. У бурого угля очень большая зольность. Современные очистительные установки для такого угля это полный бред. Это либо экономически не выгодно но чисто, либо экономически выгодно но грязно. Че на Владивостокской ТЭЦ-2 не поменяли систему фильтрации дымовых газов - дешевле было бы чем на газ перестраивать станцию. Порожняк чистой воды.